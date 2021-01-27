【財政預算案】政府會否派發電子消費券？　許正宇稱要考慮3大因素

▲ 許正宇。（馮漢柱攝）

新一份財政預算案下月公布，各界關注政府會否派發電子消費券。財經事務及庫務局局長許正宇表示，派發電子消費券要視乎三個因素，包括可行性、政府財政負擔能力，以及成效如何。

許正宇今日在立法會接受議員口頭質詢時提到，在收到議員提問的問題時，內部有展開討論，覺得是「項莊舞劍，意在沛公」，相信議員問的不是過去式而是將來式，即會否派發消費券。

許正宇表示，是否派發消費券需考慮多項因素，包括籌備所需時間、行政安排、使用辦法、對社會效益和對政府的財政影響。許稱，北京、新加坡等地方的相關計劃對刺激經濟的成效仍有待觀察，強調面對不明朗的內外經濟環境，必須審慎理財，留有實力。除了綜合考慮計劃的可行性及政府財政能力，最終亦要視乎計劃是否可取，即檢視其他地方的成效。

他表示，現時仍處於諮詢階段，因此會不斷聽取意見，綜合考慮各方因素，希望能做到一個配合市場和經濟發展的財政預算案。

另外，關於港府去年中推「一萬元現金發放計劃」，許正宇表示，截至今年1月21日，計劃已向640萬名市民發放一萬元，佔合資格人士總數逾9成，涉及金額約640億元。而計劃涉及行政開支約3億600萬元，佔總開支約0.4%。

許正宇相信，現金發放計劃對消費有一定的刺激作用，亦會產生外溢效應，帶動對其他服務行業的需求。他承認，過去一年，本港疫情波動，而不時需要調整防疫措施，或多或少會影響商戶推廣活動的進行，市民的消費意欲。

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記者：林曉君