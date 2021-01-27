【恐怖吊墜】淘寶熱賣「血吊墜」稱可辟邪擋災　女友篤手指、割臂取血製頸鏈送男友

▲ 女友自殘取血製「血吊墜」送男友，相信可辟邪擋災。

網購平台如淘寶、天貓等近日有一種「血吊墜」熱賣，不少女生選擇用刀片自殘擠出鮮血，並裝入「血吊墜」的小玻璃瓶中，她們都相信將「血吊墜」贈送給男友後，可以辟邪擋災。

▲ 淘寶熱賣「血吊墜」稱可辟邪擋災。

綜合內媒報道，近日有些僅售20多元人民幣的磨砂玻璃瓶吊墜在淘寶、天貓等網購平台熱賣。賣家均聲稱「血吊墜」可以為人擋災，只要將自己的鮮血裝在小小的磨砂玻璃瓶中，再將「血吊墜」贈送給男友，就可以辟邪。

從網購平台銷量可見，很多商戶的月銷售量都過萬，有些直播拼單更超過了10萬單交易。而且不少賣家還會送贈採血針、滴管、膠布等等，方便買家抽完血後注入磨砂玻璃瓶。從買家評論可見，的確有不少女生選擇割手臂、刺手指頭等方式取血，相片都鮮血淋漓。

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甚至有人表示，採血針太小，故轉用眉刀刀片傷害自己身體：

如果要把血填滿，就要忍住消毒酒精的痛。

▲ 有人拍下抽血過程。

亦有不少評論提到很難取血，建議去醫院拿針抽血：「如果有和我一樣割破手還沒多少血的，可以選擇去醫院拿針抽」、「用針紮不行，還是要用刀，鬼知道我為了這幾滴血割了多少刀」。

而且這些女生都堅信「血吊墜」可為男友辟邪擋災：「愛一個人可以愛到失去理智，心誠則靈吧」、「男朋友很喜歡，為了給他擋災的！」、「收到後男友居然感動哭了！」

有醫護人員提醒，愛滋病等很多傳染病都可通過血液傳播，如沒有好好清理傷口，還可能會出現感染、壞死或破傷風等情況。

對於「血吊墜」熱賣，一眾網民都感到不解，紛紛斥這些女生很傻、傷害自己身體：

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責任編輯：羅嘉欣