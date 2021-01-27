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【幸福人妻】湯怡公布雙喜臨門後首現身　準媽媽穿鬆身裙遮孕肚答謝身邉人

娛樂 12:26 2021/01/27

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

湯怡公開有喜後首現身。

湯怡（Kathy）在1月25日突然在個人社宣布與麥秋成結婚，而且表示雙喜臨門懷有身孕。但湯怡未有透露預產期，不過有傳她現在懷孕3個月。

湯怡日前出席了「 Yahoo搜尋人氣大獎2020」頒獎禮，這次亦是她公布喜訊後首次出席公開活動，不過因為疫情，現場不設現場觀眾，以及改為以網上直播。

湯怡及連詩雅同獲「人氣急星獎」。（Yahoo提供)

湯怡穿較鬆身的黃色裙打扮現身頒獎禮，只見她手腳仍然纖幼。她在去年因為演出電視劇 《反黑路人甲》人氣急升，因此獲頒 「 Yahoo搜尋人氣大獎人氣急星」獎。

【湯怡結婚】初戀男友洪卓立大方送祝福　與湯怡11年情成集體回憶

Kathy自言之前接拍《反黑路人甲》時有少許懷疑觀眾是否受落自己的「四眼look」，但劇集出街後，大家很喜歡這個造型，令Kathy感意外和感恩，令更多觀眾和網民認識她。

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因為疫情，影響了大眾的生活，Kathy也不例外，但從中與家人及身邊朋友的互動因此增加，她認為這是賺到的一點小確幸 。

仍會繼續做瑜伽

本身喜愛做瑜伽、伸展運動的湯怡，在去年考獲初班的瑜伽導師牌，其實在疫情下課程曾中斷了幾次，結果仍能完成課程，令Kathy感到開心，亦希望日後有機會繼續考上去 。

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提到運動，湯怡常在社交媒體分享做運動和「整嘢食」的影片，與粉絲分享生活點滴又保持人氣。當被問到下一目標分享甚麼類型的影片時， Kathy表示希望拍片是關於「 扮靚 」、護膚之類，分享她日常生活的「扮靚」小貼士 。

湯怡晒出老公視角美圖。(取自IG)

成為準媽媽的湯怡，日前亦在IG動態大晒籌備婚禮過程，並展示早前影婚照時的花球，留言十分喜歡，又晒出未婚人麥秋成所拍的靚相，並tag「麥蜜拍」，恩愛放閃。

同場加映：湯怡訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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