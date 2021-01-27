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【璀璨帝國】豪門千金未婚生一對子女　百日宴上向富二代男友主動求婚

娛樂 12:55 2021/01/27

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

《璀璨帝國》牛仔布豪門千金未婚生一對子女，百日宴上向富二代男友主動求婚。

Netflix實境真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）找來多位豪門講述他們的浮誇奢華生活，立即引起話題，《璀璨帝國》在Netflix上架不久便登上各地點播排行榜十強。

在最近的《璀璨帝國》內，當中來自牛仔布王國的名媛千金Cherie Chan，她在節目中趁著兒子百日宴，向富二代男友Jessey主動求婚求名份，引起觀眾討論。

【炫富闊太】Netflix真人騷揭亞裔貴婦奢華生活　《璀璨帝國》46億身家闊太+台灣靚太鬥離地

男友遲遲不肯結婚

《璀璨帝國》找來多位豪門男女，講述他們奢華浮誇的炫富生活，包括舉行肉毒桿菌派對、曬百萬名車珠寶豪宅等，以及其他鮮為人知的生活日常，帶觀眾了解有錢人的世界，內容夠Juicy，所以一上架已經成為觀眾熱播節目。

在節目中出身出牛仔布世家的Cherie Chan，年輕時曾簽約Sony到日本出道做歌手，公司還為她租住能夠看到富士山的公寓，一心想到能夠圓歌手夢過著夢想生活的她，後來被思想傳統的母親召回美國生活。

返回當地後，Cherie結識了同樣出身豪門的傢俬設計公司富二代Jessey Lee。

二人拍拖5年，雖然沒有結婚但育有女兒Jadore和兒子Jevon，雖然Cherie不時在社交網站放閃，可是心底對於男友遲遲未有求婚給予名份感到不安和傷心。

【璀璨帝國】Netflix真人騷揭男模當富婆玩伴　由四眼潺仔操肌成大隻型男

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主動向男友求婚

Cherie的母親後來因為患胰臟癌離世，讓她覺得要勇敢追求想要的事，於是決定準備好戒指，並在兒子的百日宴上向Jessey求婚。

在百日宴中Cherie邀請Jeesey上台，向他說出愛的宣言，台下賓客和Jessey都一臉震驚，男主角本人更非呆滯，一度以為他會拒絕求婚，但原來他只是太過緊張，回過神來後表示自己是世上最幸運的人，並答應了女友的求婚。

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另外，Cherie受到討論之處，是她在社交網站的照片全都經過濾鏡調整。

節目中將她的真實面貌公開，可是不少網認為她的真面目不錯，根本不需要依賴濾鏡示人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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