涉非禮6名女童男警判監46個月　官指被告隱藏身份違反誠信

▲ 被告今（27日）於區域法院被判監46個月。（資料圖片）

隸屬毒品調查科男警涉於2017至2018年間，經社交媒體認識6名11至14歲女童，分別非禮女童及與女童性交等，警員被補後續犯案，早前承認非禮及向16歲以下女童作猥褻行為等共8罪。被告今（27日）於區域法院被判監46個月。法官指，被告透過網絡隱藏自己真實身份，案件涉及違反誠信，被告犯案頻繁，均屬加刑因素。惟被告沒有藉用警權犯案，故不將被告警員身份納入加刑因素。

被告余俊鑫（34歲）早前承認向16歲以下女童作猥褻行為、非禮、管有兒童色情物品等8項控罪，案發時受害6名女童介乎11至14歲。

法官今天判刑時指，被告案發時透過網上社交媒體尋找陌生女童，並透過網絡隱藏自己真實身份，案件涉及違反誠信，而心理報告指被告有中等偏高的重犯風險，並建議接受進一步心理治療。

法官續指，被告案發時一直佔主導地位，其中兩名事主在事件中感到壓力，另有1名事主指因事件留有心理創傷，加上事主的數量和被告犯案頻率，這屬加刑因素。

惟法官指，被告沒有行使武力或藉自己的警員身份犯案，因此不會將被告警員身份列作加刑因素，而被告亦主動認罪，免卻了事主出庭作證。最終法官判處被告監禁46個月，即時入獄。

案情指，被告2018年經社交媒體認識一名女童，她指會作兼職女友，並介紹另兩名女童12歲的X及11歲的Y予被告，被告要求兩人替他口交，其中一名女童最終替他手淫，事後被告分別付兩人200元。

及後其中一名女童被母親發現援交報警，警方拘捕被告，調查期間發現有另3名受害女童。其中一名12歲的女童Z曾應被告要求將胸部及下體的照片傳給被告，另外女童A曾在屋邨遭被告非禮。被告及後認識了13歲的女童B，傾談間被告曾要求成為B的男友，兩人曾相約在公園見面，被告曾與B性交。

被告被捕後曾獲准保釋，惟期間再犯案，他當時與友人及14歲的女童C喝酒，由被告送醉酒女童回家，並於其住所樓層梯間強行與她性交。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：王仁昌