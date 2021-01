《后翼棄兵》《王冠》入選AFI年度十大劇集　電影《浪跡天地》成奧斯卡大熱

▲ 美國電影學院(AFI)今年公佈的年度十大最佳電影及年度十大最佳劇集名單之中,以串流平台Netflix成績最佳,電影及劇集有4套作品入選十大。

當中包括兩部「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)生前主演的電影,而屢獲獎項的電影《浪跡天地》(Nomadland)及動畫《靈魂奇遇記》(Soul)再入選,被捧成奧斯卡大熱。

▲ 由奧斯卡影后法蘭絲麥杜文主演的《浪跡天地》屢獲獎項,被視為今屆奧斯卡大熱。

新冠肺炎疫情令全球不少地方的戲院關係,觀眾於家中避疫,串流平台Netflix推出的電影,今年也倍受注目。

今次美國電影學院年度十大中,Netflix在電影組就佔上4部,當中包括由影帝艾迪烈梅尼(Eddie Redmayne)等主演的《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7),以及大導演大衞芬查(David Fincher)黑白片作品《曼克》(Mank)。

▲ 迪士尼與彼思的《靈魂奇遇記》動畫入選AFI十大電影。

另外兩部入選的Netflix出品,均是由已故的「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)主演的兩齣電影:《誓血五人組》(Da 5 Bloods)與《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)。

去年8月因大腸癌猝逝的查特域克,早前已憑在《藍調天后》演爵士樂手於洛杉磯影評人協會獲封影帝,而越戰片《誓血五人組》中的美國大兵軍色,就令他於紐約影評人協會獎獲頒最佳男配角。

其他入選十大電影還有於美國影評人協會獲4個獎項成大贏家的《浪跡天地》(Nomadland)、迪士尼與彼思動畫《靈魂奇遇記》(Soul)、《Sound of Metal》、《One Night in Miami》、《Judas and the Black Messiah》與《Minari》。

美國電影學院十大電影

《芝加哥七人案:驚世審判》(Netflix) 《曼克》(Netflix) 《藍調天后》(Netflix) 《誓血五人組》(Netflix) 《浪跡天地》 《靈魂奇遇記》 《Sound of Metal》 《One Night in Miami》 《Judas and the Black Messiah》 《Minari》

美國電影學院十大劇集

《后翼棄兵》(Netflix) 《柏捷頓家族:名門韻事》(Netflix) 《王冠》(Netflix) 《離經叛道》(Netflix) 《絕命律師》(AMC) 《戀偽鎮驚逃》(HBO) 《乜都得教練》(Apple TV+) 《曼特洛人》(Disney+) 《The Good Lord Bird》(SHOWTIME) 《Mrs. America》(Hulu)

劇集方面,Netflix同樣佔4部,包括改編小說有關英國19世紀上流社會愛情與婚姻的大熱作《柏捷頓家族:名門韻事》(Bridgerton)、 有戴安娜和戴卓爾夫人加入的第4季《王冠》(The Crown)、把國際象棋炒熱的人氣劇《后翼棄兵》(The Queen’s Gambit)與《離經叛道》(Unorthodox)。

其他入圍的劇集就計有:《絕命律師》(Better Call Saul)、玩種族議題的HBO劇《戀偽鎮驚逃》(Lovecraft Country)、Apple TV+喜劇《乜都得教練》(Ted Lasso)、Disney+星戰分支劇《曼特洛人》(The Mandalorian)、SHOWTIME劇集《The Good Lord Bird》及由姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)主演的Hulu劇集《Mrs. America》。

記者:胡慧雯