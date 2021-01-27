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《后翼棄兵》《王冠》入選AFI年度十大劇集　電影《浪跡天地》成奧斯卡大熱

娛樂 15:20 2021/01/27

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美國電影學院（AFI）今年公佈的年度十大最佳電影及年度十大最佳劇集名單之中，以串流平台Netflix成績最佳，電影及劇集有4套作品入選十大。

又到美國影視界頒獎季節。美國電影學院（AFI）今年公佈的年度十大最佳電影及年度十大最佳劇集名單之中，以串流平台Netflix成績最佳，電影及劇集有4套作品入選十大。

當中包括兩部「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）生前主演的電影，而屢獲獎項的電影《浪跡天地》（Nomadland）及動畫《靈魂奇遇記》（Soul）再入選，被捧成奧斯卡大熱。

由奧斯卡影后法蘭絲麥杜文主演的《浪跡天地》屢獲獎項，被視為今屆奧斯卡大熱。

新冠肺炎疫情令全球不少地方的戲院關係，觀眾於家中避疫，串流平台Netflix推出的電影，今年也倍受注目。

今次美國電影學院年度十大中，Netflix在電影組就佔上4部，當中包括由影帝艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）等主演的《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7），以及大導演大衞芬查（David Fincher）黑白片作品《曼克》（Mank）。

迪士尼與彼思的《靈魂奇遇記》動畫入選AFI十大電影。

另外兩部入選的Netflix出品，均是由已故的「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）主演的兩齣電影：《誓血五人組》（Da 5 Bloods）與《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）。

去年8月因大腸癌猝逝的查特域克，早前已憑在《藍調天后》演爵士樂手於洛杉磯影評人協會獲封影帝，而越戰片《誓血五人組》中的美國大兵軍色，就令他於紐約影評人協會獎獲頒最佳男配角。

其他入選十大電影還有於美國影評人協會獲4個獎項成大贏家的《浪跡天地》（Nomadland）、迪士尼與彼思動畫《靈魂奇遇記》（Soul）、《Sound of Metal》、《One Night in Miami》、《Judas and the Black Messiah》與《Minari》。

美國電影學院十大電影

《芝加哥七人案：驚世審判》（Netflix）
《曼克》（Netflix）
《藍調天后》（Netflix）
《誓血五人組》（Netflix）
《浪跡天地》
《靈魂奇遇記》
《Sound of Metal》
《One Night in Miami》
《Judas and the Black Messiah》
《Minari》
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美國電影學院十大劇集

《后翼棄兵》（Netflix）
《柏捷頓家族：名門韻事》（Netflix）
《王冠》（Netflix）
《離經叛道》（Netflix）
《絕命律師》(AMC) 
《戀偽鎮驚逃》（HBO）
《乜都得教練》（Apple TV+）
《曼特洛人》(Disney+) 
《The Good Lord Bird》(SHOWTIME)
《Mrs. America》(Hulu)
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劇集方面，Netflix同樣佔4部，包括改編小說有關英國19世紀上流社會愛情與婚姻的大熱作《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）、 有戴安娜和戴卓爾夫人加入的第4季《王冠》（The Crown）、把國際象棋炒熱的人氣劇《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）與《離經叛道》（Unorthodox）。

其他入圍的劇集就計有：《絕命律師》（Better Call Saul）、玩種族議題的HBO劇《戀偽鎮驚逃》（Lovecraft Country）、Apple TV+喜劇《乜都得教練》（Ted Lasso）、Disney＋星戰分支劇《曼特洛人》（The  Mandalorian）、SHOWTIME劇集《The Good Lord Bird》及由姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）主演的Hulu劇集《Mrs. America》。

記者：胡慧雯

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