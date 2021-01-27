泰林旗艦店舖位有望出售　「舖王」鄧成波擬出價2.8億

▲ 佐敦彌敦道312號前泰林舖位。（資料圖片）

於90年代盛極一時的泰林無線電行，早年結業後，其位於佐敦的旗艦店空置至今，第二代掌舵人之一林作禮早年入稟高院，要求法庭下令已故兄長林作為交出物業作出售。案件今（27日）提訊時，林作禮一方指「舖王」鄧成波有意透過名下公司，斥資2.8億元購入舖位，唯早年獲林作為出售舖位業權的海外公司反對交易，質疑對方出價過低。法官聽罷各方陳詞後，下令林作禮一方可於2月初限期前繼續交易，但同時需將物業公開出售，而海外公司可同時作進一步估價。

原告林作禮，分別以其個人及亡母林岑順梅的遺產執行人身份興訟；被告包括林作為的破產受託人和海外公司General Fortune International Inc.。

原告一方今於庭上指出，原告於過去兩年一直尋求買家，將涉案的泰林旗艦店舖位出售，早前終於有買家表示感興趣，並願意以高於市價的2.8億元接手該舖位。

原告指出，有關交易需於今年1月底前完成，亦不應進一步延誤。惟海外公司一方卻質疑買家出價過低，要求法庭寬限3個月時間，供他們尋求進一步估價報告，原告質疑海外公司一方在拖延交易。據了解，該買家為「舖王」鄧成波名下公司。

破產管理署一方於庭上表示不反對有關交易，而海外公司一方亦指，他們亦樂見有關物業終獲買家感興趣，他們亦並非試圖延誤交易，但他們希望有機會就物業的市價徵詢專家意見。

海外公司一方續指，原告出售物業的方式，只是透過私人協議，將物業以特定價格向特定買家出售，此舉使物業未有在市場上公開出售，而海外公司認為2.8億的價格實在過低。海外公司指，若法庭認為3個月時間太長，公司會尋求破產管理署的專家協助，以加快估價進度，公司亦不反對原告一方可先分拆出售物業地下及1樓兩層，因公司於該兩層物業中沒有業權。

原告一方則回應指，有關物業早前曾經過估價，並以一個非常令人滿意的價錢公開出售，但事實是無人問津，因此現時有買家願意以高於市價的價錢接手物業，原告認為沒有必要再進一步估價。原告又指剛獲買家寬限多一星期以完成交易。

暫委法官聽罷各方陳詞後，決定批准原告一方可以2.8億元，如期在2月初前出售物業，但在限期前，原告亦需將物業公開出售，以尋求較佳的價格出售物業，若最終只有原有買家有意購入，則可如期進行交易。另一方面，法官亦批准海外公司在破產管理署的協助下，進行進一步估價，若然最終估價高於2.8億元，海外公司一方可向法庭作進一步申請。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝