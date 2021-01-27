【好人好事】40歲精神病女患者如孩子欠自理力　獲大埔區議員與街坊改造惡劣家居

▲ 大埔一名40歲女士有精神問題猶如小朋友，獨居環境惡劣，幸獲區議員及街坊幫助。

臨近過年，許多家庭開始大掃除，不過，並非每個家庭、每個人都有能力。大埔區議員何偉霖分享了一名街坊的故事，一名40歲女士有精神問題，猶如小朋友，其爸爸入住老人院，媽媽過世，她現時獨居，未能好好照顧自己，家中環境惡劣。何偉霖聯同義工及街坊幫助她，希望她能住得舒適些。

▲ 一名獨居大埔街坊家中環境亂。（圖片︰何偉霖網上工作室）

何偉霖於周一（25日） 在facebook專頁「何偉霖網上工作室」發帖文，最近，在大埔富亨社區收到街坊求助，指有位朋友家中燈膽壞了，沒有能力換，上去幫忙時見其家中環境混亂。

非常非常之亂，垃圾周圍都係，污漬處處，全屋只剩一盞燈仲着，一個身型略胖嘅女人用小朋友嘅語調講：「唔該你呀哥哥，我夜晚冇睇書好耐啦」！

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40歲的小女孩

在傾偈時，她指著自己的頭部說自己有問題，問會否不想跟她說話，何表示︰「點會唔想吖」。由聊天中，得知該名年約40歲女士有精神問題，從對話中亦得知其父母一樣有精神問題，媽媽早幾年離世，80多歲的爸爸住老人院，現時自己一人生活，沒有太多朋友。

佢好錫佢爸爸，仲話早排生日有帶爸爸去食雲吞麵慶祝，雖然爸爸由細到大都有打佢，但爸爸都唔想，她都好愛佢嘅。

何偉霖幫忙換燈膽時，該女士很雀躍，開心可以閱讀。她予人感覺是跟小朋友沒分別，情況就是一個小朋友獨自生活，家中情況大抵可想而知。

小女孩好開心好天真咁笑住問超過十次「哥哥，我夜晚係咪可以睇書啦？」我答佢：係呀，不過唔可以睇咁夜喎，佢真係好鍾意睇書，小女孩屋企好亂，但唯獨書本放得整整齊齊喺地上，天文、地理、金庸小說、哲學、醫學、英文書、幾米，好多範疇嘅書都有。

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家中有厚衫鋪在地上，問她原因，指地下有玻璃碎，「怕整親你哋隻腳咪鋪響地下囉」，可見得她心地善良，乖巧有禮貌。追問有何需要時，她天真爛漫表示希望整到點心食就好。

徵收二手用品大掃除改造

獨居女士的廁所、廚房，以至整間屋要「大執」才行，之後數星期，房署整水喉處理漏水問題，老街坊知道後亦有探望及煲湯予她。有時間她會到何偉霖辦事處看書，變成漂書閣常客，而同事如有時間會跟她傾偈，並教她一點生活知識。議員跟同事及義工街坊徵收免費二手用品，開始著手幫忙大掃除大改造。

▲ 女戶主感激區議員何偉霖與義工們幫忙。（圖片︰何偉霖網上工作室）

小女孩屋企已經由一個好污糟嘅屋企變咗一個好整潔嘅家，雖然各人都筋疲力盡，但睇到佢嘅笑容各人都覺得心中安慰，不過咁樣係唔夠，最重要係要教識佢生活技能、自理技能，不能令佢有依賴，￼佢好叻女，學得都幾好！

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幫得一個得一個

「小女孩」正在慢慢建立自信，表示有能力之時要幫助其他人，再三多謝各位幫過她的街坊及義工！

何偉霖區議員與同事都希望幫得一個得一個，雖然單位依舊，但是內裡卻有煥然一新的感覺，盼望她能住得舒適一點，要加油，要學懂照顧自己。新年臨近，縱使￼環境艱難￼亦總要為人帶來一點樂一點溫暖。

文章獲「何偉霖網上工作室」授權刊登，原文見【按此】

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責任編輯︰顏紫燕