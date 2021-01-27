【DSE2021】文憑試5.2萬人報考再創新低　逾5,200人報考歷史科

▲ 考評局表示，今年有逾5.2萬人報考DSE。（經濟日報資料圖片）

今年的中學文憑試（DSE）將於4月開考，考評局今日（27日）公布，2021年文憑試共有52,131人報考，按年微跌約1%，再創2012年首屆中學文憑試開考以來的新低；當中有43,994人為學校考生，較去年下跌約4%；自修生則有8,137名，較上年度上升約2成。

104名考生問鼎「超級狀元」 綜合科學僅84人報考

考評局資料顯示，超過7成應屆學校考生在4個核心科目外，報考2個選修科目，即「4+2」，共有31,018人；近兩成學校考生額外報考3個選修科目，共挑戰7科（即「4+3」），有8,564人；有104名學校考生額外報考4個選修科，有機會問鼎8科「超級狀元」。

DSE核心科目試行原校考試，有校長指，倘有確診可迅速聯絡考生應變，詳情即看：【下一頁】

▲ 2021年文憑試報考統計。（考評局圖片）

▲ 2021年文憑試報考統計。（考評局圖片）

選修科目中，最多人報考生物科，其次是化學和經濟，分別有13,115人、12,389人及12,307人報考。最少人報考的甲類選修科是綜合科學、音樂和科技與生活，分別有84人、152人及239人報考。

而去年因一條關於中日關係題目而引發試題爭議的DSE歷史科，今年整體有5,236人報考，按年相若，其中4,874屬學校考生，餘下359人為自修生。

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記者：陳曉瑩