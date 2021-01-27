【DSE2021】文憑試5.2萬人報考創新低　逾5,200多人報考歷史科

▲ 考評局表示，今年有逾5.2萬人報考DSE。（經濟日報資料圖片）

今年的中學文憑試（DSE）將於4月開考，考評局今日（27日）公布，2021年文憑試（DSE）共有52,131人報考，按年微跌約1%，亦創文憑試開考以來的新低；當中有43,994人為學校考生，較去年下跌約4%；自修生則有8,137名，較上年度上升約2成。

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考評局資料顯示，超過7成應屆學校考生在4個核心科目外，報考2個選修科目，有31,018人；近兩成學校考生報考4個核心科目及3個選修科目，即挑戰7科，有8,564人。

▲ 2021年文憑試報考統計。（考評局圖片）

▲ 2021年文憑試報考統計。（考評局圖片）

選修科目中，最多人報考生物科，其次是化學和經濟。而去年因一條關於中日關係題目而引發試題爭議的DSE歷史科，今年整體有5,236人報考，按年相若，其中4,874屬學校考生，餘下359人為自修生。

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記者：陳曉瑩