【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血

前黑澀會美眉薔薔（林恩伶，原名：林嘉凌）擁有火辣身材，但光鮮靚麗背後竟有令人震驚的一面。她早前公開自己凌亂閨房媲美「垃圾窩」，衣櫃底下藏蟑螂屍體、床單掀開9處M血等，引起網民熱議。

薔薔透過節目《女人我最大》的YouTube企劃《玩美研究室》，曝光自己的凌亂閨房，女藝人王思佳一打開房門，根本是寸步難行，大堆的鞋子無法找到成雙；薔薔不僅只剩一小角可睡，床邊衣服推積如山，宛如垃圾窩，化妝台推滿上百盒彩妝品，衣櫃滿到爆開，王思佳看到快要崩潰了。

薔薔在節目中稱，

上節目的衣服，都是隨便拉一件，我都知道我現在要配什麼衣服。過去30年都是這樣生活。

然後見到衣服堆中還有垃圾衛生紙，王思佳簡直無法置信，這間房間能住人。

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而在髒亂的化妝桌，都是隨便拿起化妝掃來用，薔薔稱，要找的化妝掃，她都能找到；有些罐裝飲料放一個月都沒扔掉。另抽屜櫃滿到壞掉，衣櫥也關不起來，大堆鞋子無法成雙，床單掀開9處M血，薔薔也完全不在意。

節目曝光後引起大批網民熱議，大批網民高呼恐怖，好髒，有網民稱，「虛有其表」；有網民感到難以致信，「垃圾窩怎麽住得下？」

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責任編輯︰羅嘉欣