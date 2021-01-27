【封區準備】紅磡殯儀店憂封區轟資訊混亂　商戶：若夜晚封區出殯恐「打唔到齋」

▲ 紅磡多間殯儀店憂突襲式封區。

新冠肺炎疫情持續，政府昨日（27日）公布新增紅磡區「指定區域」的強制檢測工作。該區域有多間「長生店」及殯儀公司，有負責人表示在今早收到食環署通知要做好準備，亦有負責人表示未有收到消息，惟會做好準備，包括搬走重要文件。另有負責人表示，由於已近年尾，很多人將出殯，故擔心封區影響到今晚已安排的儀式。

紅殯有多間殯儀商戶表示突襲式封區會影響出殯程序：

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金福壽殯儀負責人吳小姐表示，由於暫時未知道會否封區，但為安全起見已搬走有關出殯的文件及陸續搬走棺木，不過有殯儀店負責人向TOPick透露，在今早10時收到食環署通知要做好封區準備，她表示如果好似油麻地晚上才封區，會影響到今晚的出殯儀式，形容「打唔到齋會好大件事」。

強制檢測途徑，即看：

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不過不是所有殯儀商戶都表示曾接獲通知，例如中盛殯儀負責人吳先生表示，「如果今日封區會影響好大！好多野都已經做哂準備，如果真係封就好多野都打亂哂！」他希望政府設酌情權。恒發殯儀梁小姐表示，收到九龍城民政事務處通告，指在下午2時要到紅磡蕪湖街臨時遊樂場進行檢測。

政府公布39幢疫廈須強制檢測，包括紅磡長樂大廈，詳細名單即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒、曾秋文