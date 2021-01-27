【糖街製片廠】楊柳青犧牲靚樣扮鬼　岑珈其主演恐怖片無懼上賀歲

▲ 《糖街製片廠》走驚嚇喜劇路綫。

雖然香港電影業受到疫情影響，近期多齣本地電影仍待上映，而由劉翁執導，葛民輝、楊柳青、岑珈其、林盛斌、陳國邦等主演的《糖街製片廠》，便暫定在賀歲檔上映。

導演劉翁表示，無懼賀歲檔上映「鬼片」，全因電影笑料十足，加上眾好友力撐，相信觀眾睇得過癮。

他指：「今次可說是笑片，喜劇演員有葛民輝、鄒凱光、亞Bob等等，一出場都充滿喜感。其實香港以前好多這類型電影，如《猛鬼差館》、《猛鬼學堂》，好睇、好驚又好笑，只是近年少了，對上一套可能已是《回魂夜》，其實香港人好鍾意這題材電影，才有香港本土情懷。」

▲ 楊柳青犧牲靚樣扮鬼。

戲中飾演女鬼的楊柳青，劇組邀請荷里活級數的特技化妝師上妝，每次都需要數小時準備，小青指：「我都不停嚇到工作人員，有時在片場角落休息時，就會聽到粗口，原來他們突然見到我嚇一跳，要爆粗壓驚！我就知道此妝好成功，觀眾會睇得好過癮。」



同樣飾演「鬼」的岑珈其指上妝後不敢照鏡，怕被造型嚇親：「幸而沒甚麼古靈精怪事發生，大家都會拜神！上妝之後我會不方便，大家會照顧我，餵我飲水、食嘢！其實此角色是悲劇人物，對我是挑戰，加上第一次試特技化妝，所以拍得好興奮。」