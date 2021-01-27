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【封區檢測】張建宗指油麻地一帶區域強檢行動成功　強調「一宗都不能放過」

社會 13:16 2021/01/27

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

政務司司長張建宗。（馮漢柱攝）

港府昨日突擊式圍封油麻地碧街一帶，「受制區域」共有330名居民檢測，找出一宗確診個案。政務司司長張建宗今早見記者時表示，昨日的行動非常成功，強調「一宗都不能放過」，又指目標是為了要「清零」。

張建宗指出，今次的行動非常成功，用11小時將對市民和地區的影響程度減到最低，亦能方便市民早上可上班。而行動中能找出一宗個案，對比上次的封區，今次陽性個案百分比是0.3，較上次的0.17高，並強調「一宗都不能放過」，因為一宗都可以令到社區再有擴散，不能掉以輕心，強調要做到不折不扣的「清零」。

此外，特首林鄭月娥今早於社交平台表示，整個行動用了11小時，對碧街「受限區域」強檢行動達標感到高興。詳情即看：【下一頁】

油尖旺區議員李偉峰則估計，3座大廈約有500至600人居住，惟昨日只有約330人接受檢測，相信今次區域內只有約一半人做了檢測。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩

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