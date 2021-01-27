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【最後一程】父親過身火化兒子用鞋盒裝骨灰　殯葬司儀怒轟：不要臉

親子 16:13 2021/01/27

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內地一名男子以鞋盒裝父親的骨灰，引起殯葬司儀怒轟「不要臉」。

家人離世後，不少人會花費心力替死者辦後事。近日一名來自內地哈爾濱、自稱任職殯葬司儀的人爆料，指某大學教授去世並火化之後，教授兒子竟以鞋盒裝骨灰，令他大感驚訝，怒轟對方「沒文化」。

該名男子拍片分享，指一位在某工程大學任教的教授早前過身，其遺體只用被子包裹火化，過後兒子更以鞋盒裝骨灰，令他感到氣憤。

他在影片指出，自己實在想不通為何教授兒子要這樣做，認為他算是書香門第，怎會想到用鞋盒裝骨灰，「太不要臉了！」。他愈說愈激動，怒轟對方「沒文化」。

影片在社交平台流傳之後，引來網民反響。不少網民不認同殯葬司儀的意見，認為父母在生盡孝便可以，死了盡孝也沒意思；有網民則認為用鞋盒去裝骨灰的確不妥，感覺對亡者不敬。

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責任編輯：王明芳

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