【最後一程】父親過身火化兒子用鞋盒裝骨灰　殯葬司儀怒轟：不要臉

▲ 內地一名男子以鞋盒裝父親的骨灰，引起殯葬司儀怒轟「不要臉」。

家人離世後，不少人會花費心力替死者辦後事。近日一名來自內地哈爾濱、自稱任職殯葬司儀的人爆料，指某大學教授去世並火化之後，教授兒子竟以鞋盒裝骨灰，令他大感驚訝，怒轟對方「沒文化」。

該名男子拍片分享，指一位在某工程大學任教的教授早前過身，其遺體只用被子包裹火化，過後兒子更以鞋盒裝骨灰，令他感到氣憤。

他在影片指出，自己實在想不通為何教授兒子要這樣做，認為他算是書香門第，怎會想到用鞋盒裝骨灰，「太不要臉了！」。他愈說愈激動，怒轟對方「沒文化」。

影片在社交平台流傳之後，引來網民反響。不少網民不認同殯葬司儀的意見，認為父母在生盡孝便可以，死了盡孝也沒意思；有網民則認為用鞋盒去裝骨灰的確不妥，感覺對亡者不敬。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳