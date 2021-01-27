  • 21°C
香港時間 : 2021127日 (三) 15:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【民選電視大獎2020】鄭中基鄧麗欣封民間視帝視后　闊別港劇多年回歸即奪獎

娛樂 14:30 2021/01/27

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

鄭中基鄧麗欣奪民選視帝視后。

電視評論家方以文公布第5屆「觀眾在民間電視大獎2020」，民選視帝和視后分別由《暖男爸爸》鄭中基和《男排女將》鄧麗欣奪得，可喜可賀！

2016年，電視評論家方以文創辦《觀眾在民間電視大奬》，也是香港現時唯一完全由觀眾投選的電視界頒獎典禮，全程公開由香港市民在網上提名及投票。今屆15個獎項中ViuTV包攬14個獎項，是今屆的大贏家。

【萬千星輝2020】蔡思貝發文感激兩極意見　出爐視后：鞭策自己使我走得更遠

民選最佳男主角鄭中基。（取自方以文FB）

民選最佳女主角鄧麗欣。（取自方以文FB）

【明星豪宅】鄭中基由無賴轉為暖男爸爸　淺水灣獨立屋成簡約風格安樂窩

鄭中基成視帝

鄭中基憑《暖男爸爸》林世榮一角勇奪「民選最佳男主角」，合共7,005票。

方以文配文：「民選最佳男主角，由喺ViuTV劇集《暖男爸爸》當中飾演林世榮嘅鄭中基奪得。鄭中基所演嘅鰥夫林世榮，帶住暴龍哥生活。佢哋兩父子嘅互動，係套劇嘅賣點之一。」

鄭中基自2002年TVB劇《我要Fit一Fit》後闊別電視劇18年再次拍港劇，全因好兄弟兼本劇監製之一何劍雄（阿郎）深深打動接演《暖男爸爸》。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【男排女將】鄧麗欣相隔17年再拍港劇　Stephy將喜好和工作融合：完成了夢想【有片】

鄧麗欣封視后

鄧麗欣憑《男排女將》蔣家瑜一角奪「民選最佳女主角」，合共11,662 票。

方以文寫道：「民選最佳女主角，由喺ViuTV劇集《男排女將》當中飾演蔣家瑜嘅Stephy鄧麗欣奪得。Stephy所演嘅排球港隊前大槌，帶住一班力圖仔由丙組一路打上甲一，自己亦都重拾排球之路，過程熱血感人。我最鍾意佢同班主喺天橋和平分手嗰幕，夠晒真實，無奈又感人。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

方以文續指：「民選視后鄧麗欣奪得嘅票數過萬，得票率超過一半。成為今屆得票得二高嘅獲獎者。」

鄧麗欣相隔17年再拍港劇，過去為香港青年排球隊隊員的鄧麗欣認為，接拍排球題材的劇集是夢想成真，她曾接受TOPick專訪稱：「沒想過可以將最喜歡的運動和熱愛的工作互相融合，也算是完成了一個夢想。」

同場加映：鄧麗欣訪問

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【孝順仔】姜濤父親中風入院　姜B代爸爸報平安：身體已經逐漸恢復
11:14 2021/01/05
【孝順仔】姜濤父親中風入院　姜B代爸爸報平安：身體已經逐漸恢復
【調查男女】羅家英任林曉峰節目嘉賓　發揮幽默本色爆阿姐睇ViuTV
12:54 2021/01/08
【調查男女】羅家英任林曉峰節目嘉賓　發揮幽默本色爆阿姐睇ViuTV
【太平紋身店】黃德斌與姜濤首次合作演父子　無懼跳出舒適圈外闖：無得驚！
17:19 2021/01/18
【太平紋身店】黃德斌與姜濤首次合作演父子　無懼跳出舒適圈外闖：無得驚！
【太平紋身店】吳綺莉隨年月悟透珍惜眼前人　不寄望即與女兒修補關係：不會去多想
18:21 2021/01/24
【太平紋身店】吳綺莉隨年月悟透珍惜眼前人　不寄望即與女兒修補關係：不會去多想
【Chill Club】ViuTV再有新搞作繼續追擊TVB　宣布4月舉行樂壇頒獎禮
10:38 2021/01/25
【Chill Club】ViuTV再有新搞作繼續追擊TVB　宣布4月舉行樂壇頒獎禮
鄧麗欣 鄭中基 娛樂人物職業 演員 男排女將 暖男爸爸 排球 TVB ViuTV 分手

最高瀏覽

【百年好合】朱慧敏結婚媒人林盛斌領嫁　醫生老公送豪宅+百萬藍籌作聘禮
10:18 2021/01/26
【百年好合】朱慧敏結婚媒人林盛斌領嫁　醫生老公送豪宅+百萬藍籌作聘禮
【封區應變】深水埗確診個案增加　黃金商場管理處要求商戶清走貴重物品
17:32 2021/01/26
【封區應變】深水埗確診個案增加　黃金商場管理處要求商戶清走貴重物品
【醋妻斬夫】人妻驚見丈夫與年輕女人同遊合照　怒斬「偷食夫」後始知點錯相
18:14 2021/01/25
【醋妻斬夫】人妻驚見丈夫與年輕女人同遊合照　怒斬「偷食夫」後始知點錯相