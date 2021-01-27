【民選電視大獎2020】鄭中基鄧麗欣封民間視帝視后　闊別港劇多年回歸即奪獎

▲ 鄭中基鄧麗欣奪民選視帝視后。

電視評論家方以文公布第5屆「觀眾在民間電視大獎2020」，民選視帝和視后分別由《暖男爸爸》鄭中基和《男排女將》鄧麗欣奪得，可喜可賀！

2016年，電視評論家方以文創辦《觀眾在民間電視大奬》，也是香港現時唯一完全由觀眾投選的電視界頒獎典禮，全程公開由香港市民在網上提名及投票。今屆15個獎項中ViuTV包攬14個獎項，是今屆的大贏家。

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▲ 民選最佳男主角鄭中基。（取自方以文FB）

▲ 民選最佳女主角鄧麗欣。（取自方以文FB）

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鄭中基成視帝

鄭中基憑《暖男爸爸》林世榮一角勇奪「民選最佳男主角」，合共7,005票。

方以文配文：「民選最佳男主角，由喺ViuTV劇集《暖男爸爸》當中飾演林世榮嘅鄭中基奪得。鄭中基所演嘅鰥夫林世榮，帶住暴龍哥生活。佢哋兩父子嘅互動，係套劇嘅賣點之一。」

鄭中基自2002年TVB劇《我要Fit一Fit》後闊別電視劇18年再次拍港劇，全因好兄弟兼本劇監製之一何劍雄（阿郎）深深打動接演《暖男爸爸》。

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【男排女將】鄧麗欣相隔17年再拍港劇 Stephy將喜好和工作融合：完成了夢想【有片】

鄧麗欣封視后

鄧麗欣憑《男排女將》蔣家瑜一角奪「民選最佳女主角」，合共11,662 票。

方以文寫道：「民選最佳女主角，由喺ViuTV劇集《男排女將》當中飾演蔣家瑜嘅Stephy鄧麗欣奪得。Stephy所演嘅排球港隊前大槌，帶住一班力圖仔由丙組一路打上甲一，自己亦都重拾排球之路，過程熱血感人。我最鍾意佢同班主喺天橋和平分手嗰幕，夠晒真實，無奈又感人。」

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方以文續指：「民選視后鄧麗欣奪得嘅票數過萬，得票率超過一半。成為今屆得票得二高嘅獲獎者。」

鄧麗欣相隔17年再拍港劇，過去為香港青年排球隊隊員的鄧麗欣認為，接拍排球題材的劇集是夢想成真，她曾接受TOPick專訪稱：「沒想過可以將最喜歡的運動和熱愛的工作互相融合，也算是完成了一個夢想。」

同場加映：鄧麗欣訪問

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