【交友陷阱】18歲少年上同志交友App誤墜死亡陷阱　遭19歲仇同男網友勒頸割腕險死

▲ 18歲少年同志交友App誤墜死亡陷阱。

網上交友要小心，美國一名18歲少年去年透過同志交友App「Grindr」認識了一名19歲男網友，聊天一個多月後相約在網友家中見面。約會進行期間，少年竟遭網友襲擊，不只遭勒頸，更被脫衣放進浴缸中割腕。少年大難不死獲救，事後分享這段恐怖經歷，呼籲其他人要小心防範網上陷阱。

綜合外國媒體報道，美國路易斯安那州18歲少年Holden White距今約半年前，在「Grindr」結識了比他大一歲的男子Chance Seneca。在網上熱烈傾談一個多月後，Holden首次約會獲邀請到Chance的家中。

當二人正在家中打機時，屋主Chance中途起身，Holden不疑有他繼續打機，卻突感頸部被人用繩索緊緊勒住，完全無法呼吸。他即時掙扎，但對方仍不放手，最後他漸漸失去意識。

當他醒來時，發現自己一絲不掛地躺在浴缸中，而Chance拿著刀子，正慢慢割開他的手腕，令浴缸裡的水都染血。他嘗試叫對方冷靜，其後又暈過去。

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在誤以為對方已死去時，Chance報警自首，至於尚存一絲生機的Holden被送院急救，昏迷3天後恢復意識。他的頸部和頭部都有嚴重傷口，手腕更感覺到「幾乎要被割斷」，需要在醫院休養治療一個多月。

疑犯：看中對方身形嬌小易落手

目前他的右手已經恢復自如，但左手仍有麻痺感，而他亦決定向Chance提出起訴。經警方調查，發現Chance對同性戀懷有仇恨情緒，之所以選擇Holden下手，是因為看中對方身形比較嬌小：「更容易殺了他。」

Holden最近公開受訪講述受襲經歷，指自己與對方傾談了一個多月才見面，當時根本沒有甚麼異常，也未出現過任何可疑危險訊號。他指自己公開這段痛苦經歷，就是希望大家不要遇上跟他一樣的事情。

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