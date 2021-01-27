主演NHK晨間劇《夏空》喜與前輩合作　廣瀨鈴談擇偶條件

▲ 廣瀨鈴主演的NHK晨間劇《夏空》正在香港播出。

由廣瀨鈴、岡田將生、藤木直人、松嶋菜菜子、山口智子、小林綾子等主演的NHK晨間劇《夏空》，現於香港開電視播出，劇情正講到奧原夏（廣瀨鈴飾）終於成功考入東洋動畫，從成長地北海道離開、前往東京開展新生活。

早前廣瀨鈴接受香港開電視越洋訪問，廣瀨鈴對於今次能與大批前輩合作感高興：「他們都是很親切又不拘小節的前輩，很關心我的身體狀況，真的會讓我想把他們當做爸爸媽媽，和他們一同演戲讓我感受到很多愛。現在亦會很想念他們。」

《夏空》描寫日本動畫行業的初期發展，時至今日更是火熱的行業。廣瀨鈴希望觀眾透過劇集瞭解這個行業。小夏在今（1月27日）、明（1月28日）兩晚劇情中，成功考進東洋動畫。

劇中有很多繪畫場面，但廣瀨鈴平時卻不畫畫：「在開拍前，知道劇中有不少揭頁漫畫，有嘗試自己去畫那些動態，還有就是在講述動畫製作過程時，有很多手部特寫，因此亦預先做了不少練習，對於平時不會繪畫的我而言，是挺困難的。」

廣瀨鈴在《夏空》周旋於青梅竹馬、與她一起長大的山田天陽（吉澤亮飾），以及東洋動畫的動畫天才兼實習導演的坂長一久 （中川大志飾），最終小夏選擇了一久，並與他共偕連理。

但廣瀨鈴卻指，現實中會選擇天陽：「每次與天陽演對手戲時，總是會很激動，那種對他有著憧憬的想法和感覺，一輩子都不會消失，也很想可以幫助他。當然對於一久也有這種心情，但天陽是個特別的人，我站在女主角的角度會這樣想。」