【民選男飛躍獎】顧定軒1年推出4作品人氣急升　Zeno連奪兩獎未敢自滿：不能鬆懈

▲ 顧定軒2021年首次奪獎已連獲兩獎。

由Facebook專頁「方以文 睇電視喇喂」舉辦的《觀眾在民間電視大獎2020》結果於今日（1月27日）出爐，ViuTV作品成大贏家，《暖男爸爸》的鄭中基封民選視帝，《男排女將》的鄧麗欣封民選視后。

至於《觀眾在民間電視大獎2020》的「民選飛躍進步男藝員」就由顧定軒（Zeno）獲得。另外，他在另一頒獎禮《YAHOO!搜尋人氣大獎》，獲得「人氣急星」獎項，網民都大讚實至名歸。

▲ 顧定軒奪得《YAHOO!搜尋人氣大獎》「人氣急星」獎項。（Yahoo提供）

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顧定軒表現突出

其實在2020年，顧定軒曝光率甚高，先後亮相TVB劇集《那些我愛過的人》、ViuTV劇集《男排女將》及電影《麥路人》，又在年底參加大熱選秀節目《全民造星III》，亦成功吸引觀眾注意。

過去一年成績亮麗，Zeno接受TOPick訪問分享得獎喜悅：「2020年是豐收的一年，發夢也沒想過有獎拎。上年有幸推出很多好的作品，最重要是多了認識自己，獎項就當作是Bonus。」

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顧定軒將更加努力

雖然得到獎項嘉許，但Zeno就謙稱：「獎項是一個肯定也是一種壓力，但就令我更提高對自己的要求，因為不可以鬆懈也不能退步。」

自小由嫲嫲照顧成長的顧定軒，二人一向感情要好，為答謝嫲嫲的支持，他就已率把獎座送給她：「我是嫲嫲湊大的，沒有她便沒有我。」

▲ 顧定軒與嫲嫲感情深厚。（Instagram圖片）

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顧定軒又謂：「我一直堅強的信念都是從她身上學習，因為她常教我要『關關難過關關過』。嫲嫲也思想開明，從不給我壓力，不會要求我一定要讀書，最重要是對得住自己，安心追夢便足夠。」

Zeno亦表示答謝觀眾的支持及一直陪伴成長的工作團隊，感激觀眾願意接受不一樣的顧定軒，工作遇上的人願意給予他機會表演。

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繼續向前邁進

2020年對很多人而言是可能是空白的一年，但Zeno就覺得這一年帶來了很多意外驚喜：「這一年變得勇敢大膽，也做了很多固有形象外的嘗試，視野眼界開闊了很多。」

他續指：「以前的我也對2020年有很多期盼，因為覺得是新一個年代的開始，卻沒想到會有疫情，也曾經覺得這一年會好難過，但就因為不知道可以做什麼，而行出了意想不到的一步。原來世界再壞，只要繼續向前努力，不停下來，都會證明到多年來的選擇是無錯。」

記者：陳家瑩

同場加映：顧定軒、陳卓賢專訪