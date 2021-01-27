【網絡欺凌】肺癌末期上載健身照被諷「裝病騙財」　25歲學霸遭網絡欺凌以死證明真患病

▲ 肺癌末期上載健身照被諷「裝病騙財」，25歲學霸遭網絡欺凌以死證明真患病。

網絡欺凌的影響深遠，或許因為網民的一句話，一個人的生命就此結束。內地一名廣為人知的影音平台知名直播主「卡夫卡鬆餅君」，在去年12月11日因肺癌離世。她在美國波士頓大學修讀碩士時被檢查出患上肺癌末期，為了紀念最後的日子，她將日常生活拍成影片記錄，沒想到是噩夢的開始。她因為上載健身照，精神奕奕，看起來不想一名癌末患者，被網民質疑「裝病騙財」。儘管她秀出病歷、找來醫生問診說明病情，網民辱罵的聲音仍未停止，最後她以死證明真患病。

▲ 趙上上畢業於美國波士頓大學。（微博照片）

綜合內地媒體報道，知名直播主「卡夫卡鬆餅君」真名為趙上上，2019年9月於美國波士頓大學修讀碩士時檢查出患上末期肺癌，但從網絡上看她總是神采飛揚、能吃能喝、經常健身做運動，更偶爾到世界各地旅行，完全不像一個癌末患者。她為了記錄自己人生最後的時間，她在影音平台Bilibili上載一條以《當我知道自己是肺癌晚期的時候，我在想甚麼？》為題的影片，樂觀地記錄生活日常，甜美的外貌令趙上上迅速走紅。

讀碩士時確定患肺癌末期

在確定患上肺癌末期前，熱愛運動健身的趙上上的她身體非常健康，而在2019年8月上課時，她突然劇烈咳嗽，感覺喉嚨內有東西要咳出來，卻沒想到咳出一手血。之後，她馬上到廁所處理，咳出的血滿佈整個馬桶。而在一周後，她被確診患上非小細胞肺癌末期，癌細胞擴散到肝臟及骨頭。當時醫生指，如果未能及時治療，她可能只剩下半年時間。

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努力堅持 由「學渣」變成「學霸」

趙上上一直非常堅強面對，曾有網民問及她如何堅持下去，她表示，一個人在外國讀書，經過4年時間在佛羅里達大學從「學渣」變成「學霸」。她因成績優秀更獲得該校全額獎學金讀碩士。不過，她申請到排名更好的美國波士頓大學繼續碩士學業。

上載健身照被質疑「裝病騙財」

然而，形象活潑開朗，紅潤的臉色讓她看起來非常健康，更時常上載健身房運動辣照，引來網民質疑她「裝病騙財」，有人甚至要求她證明清白、羞辱她的身材外貌。起初，趙上上並不太在意，只在影片中回應，

不相信就算，我又不靠這個賺錢，是吧？

後來，趙上上屢屢收到負評，而其中一名女孩留言，「姐姐還是好好治病吧，不要把B站（Bilibili）不舔你的人都拉黑啦，都吐血了還不住院的嗎？脾氣這麼怪，真把自己當小公主了。」她不甘容忍，第二天便上載一條以《網絡噴子走好不送》為題的影片，表達對於網民的態度。

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網民詛咒謾罵成網絡欺凌

原本彈幕上大喊加油的留言，慢慢開始詛咒，「過來看看這醫學奇蹟」、「她聲稱跑步可以治療癌症」，更有人直言「快去死吧」。儘管趙上上後來上載全英文的病歷及找來醫生說明病情，網民還是沒有停止網絡欺凌。

勇敢抗癌卻以死證明真患病

而事實上，趙上上在去年10月檢查出癌細胞擴大，並壓到神經線，她在微博上上載一張手腕因打針輸液出現瘀青的照片，她表示「扎到無處可扎，神經都抽著疼。」最後，由於標靶藥失效且無新藥代替，她只能接受化療，病情反復。

最後，趙上上去年12月9日在個人社交媒體發佈最一條帖文，寫著「我可能，再也見不到你了。」在1天過後，她便永遠離開人世，她以死亡證明她真正患病。不過，網絡欺凌仍未因為趙上上離世而停息，更有人拍手叫好「死得好」、「終於下地獄」及「開香檳慶祝」等等，甚至有人認為她裝死。

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責任編輯：王明芳