【敗家星二代】敗光亡母遺產淪落拍AV接客還債　日本星二代自爆遭輪姦被迫墮胎

▲ 日本已故女星坂口良子的女兒坂口杏里敗光遺產，更自爆被輪姦已墮胎。

星二代頂著父母的名氣出道壓力巨大，還需靠自己努力去爭取肯定。日本已故女星坂口良子的女兒坂口杏里靠母親名氣出道，之後負面新聞不絕，母親於2013年癌逝後留下大筆遺產，坂口杏里揮霍敗光，更欠債纍纍下海拍AV，甚至接客還債。近日她再自爆慘遭輪姦成孕去墮胎。

經典日劇《新青春火花》的日本女星坂口良子主演過不少70至80年代日劇，共有兩段婚姻，1986年下嫁首任丈夫地產富商，誕下一對子女，女兒就是現年29歲的坂口杏里，至1994年兩人離婚。

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2012年，坂口良子與高爾夫球手尾崎直男再婚，可惜婚後7個月，坂口良子因結腸癌及肺炎病逝，終年57歲，遺下大筆遺產予坂口杏里。

▲ 坂口杏里在IG表示已墮胎。（IG圖片）

沉迷牛郎店花光亡母遺產

外表清純的坂口杏里頂著星二代的光環出道，但沒有珍惜演出機會，除了多次流出與男友的親密照外，又被影到沉迷到牛郎店耍樂，更曾因恐嚇牛郎男友被捕，形象跌落谷底。坂口無工開之下仍沒有停止揮霍，將亡母留下的遺產敗光兼欠下巨債。

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拍AV接客還債 因吸毒被炒

為了還債，坂口杏里高調下海拍AV，可惜作品評價同樣欠佳，淪落到要做陪酒、接客賣淫，但也被酒吧老闆指控她吸毒而炒魷，更發布一段坂口疑似吸毒後神志不清的影片，被外界炮轟為「最敗家星二代」，激死在天國的亡母。

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坂口去年在IG公布於新宿歌舞伎町夜場復出，11月又留下新場地址叫大家幫襯，無視疫情問題。年底坂口再自爆遭輪姦懷孕，但不知道BB生父是誰，引起外界譁然。

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BB生父不詳 坂口︰不能生

坂口日前更在IG自爆已經墮胎，並發文自言很喜歡小孩，起初也打算將BB生下來，但考慮到生活及經濟壓力，才決定放棄孩子。當她回想起被輪姦經歷時，還被施暴者邊笑邊打到她骨折。

我想生，但是我做不到。

面對外界批評，她反問︰「墮胎等於謀殺嗎？你們會把不知道是誰的孩子生下來嗎？」瘋狂言行繼續引起網民爭論。

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責任編輯︰林綺玲