【痛失至親】好爸爸車禍驟逝無力負擔殮葬費　9歲女兒街頭賣曲奇籌款送別亡父

▲ 美國一名3孩好爸爸遇車禍驟逝，其9歲大女兒到街頭賣曲奇，為亡父籌殮葬費。

妻子失去丈夫、孩子失去爸爸的悲痛不可言喻。近日美國一名3孩好爸爸不幸遇上車禍驟逝，家人無力負擔他的殮葬費，其9歲大女兒非常懂事，決定到街頭賣手造曲奇籌款。小女孩只想為爸爸辦一場喪禮，好好跟他道別。

據外媒報道，35歲的Jason Barton來自肯塔基州路易斯維爾市的費爾代爾（Fairdale），本月初他在一場車禍中喪生，遺下妻子及3名年幼子女。Jason是家中的經濟支柱，他的離世令妻兒傷心欲絕，同時要為龐大的殮葬費而苦惱。

小四女兒賣手造曲奇籌款

Jason就讀四年級的9歲女兒Kaylei平日喜歡烘焙，爸爸最愛吃她弄的朱古力曲奇，於是她想到可以利用自己的烘焙手藝來籌款，以支付爸爸的喪禮費用。她在家人的協助下，在廚房裡忙了整整一天，製作曲奇及蛋糕，再到街頭出售。

▲ Jason Barton終年35歲，遺下3名年幼子女。（影片截圖）

街坊得悉他們一家的困境，都紛紛來支持Kaylei，買上一些餅乾及蛋糕。其中有一對慷慨的夫婦Jack和Debbie，從新聞上看到Jason的故事，特地前來鼓勵他的女兒Kaylei，並捐助了1,000美元（約7,800港元）。Jack指疫情無阻他們關心別人，並分享妻子的經歷︰

我的妻子同樣在四年級時失去爸爸，她至今仍記得當時的情景。我們知道這位小女孩正在經歷那種痛苦，希望能提供幫助。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

3孩好爸爸盡心照顧一家

Kaylei的姨媽Shalen受訪時表示，很感動社會大眾聚在一起協助妹妹一家，又形容Kaylei就像她的爸爸一樣，小小年紀已賺錢，盡一切努力照顧她的家人。

家人讚揚Jason是一個勤奮的人，也是一個顧家的丈夫及偉大的父親，一直辛勞工作，確保家人得到溫飽。Kaylei感謝所有捐贈和購買她食物的人，坦言「我因為所有真正關心我的人而哭起來」。她說︰

我只想通過幫助家人來孝敬父親，以便我們為爸爸辦一場喪禮，好好跟他道別。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

遺孀感激好心人捐助度困境

因Jason沒有購買人壽保險，家人沒錢支付他喪葬費，早前於GoFundMe發起眾籌，Jason的遺孀Whitney在當中寫道︰

這是一次非常悲慘的事故，我真的希望這不是真的，誰願向孩子解釋他們的爸爸今晚不會回家，以後也不會回來……

他們現時已籌得逾5萬美元（約39萬港元）。成為單親媽媽的Whitney感激好心人捐助，她沒想過人們會如此關心素未謀面的他們，並幫助他們度過艱難的時刻。

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳