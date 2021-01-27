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【電影節】關錦鵬獲選今年焦點影人　將重映《胭脂扣》等13部經典作

娛樂 14:27 2021/01/27

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定於2021年4月1日至12日舉行的香港國際電影節，剛公布今年焦點影人為以「女性電影」廣受稱譽的香港導演關錦鵬。焦點影人回顧展將放映關錦鵬執導13部作品，出版專題特刊，並邀請他出席4月5日舉行的香港名家講座，分享光影之路。

香港國際電影節協會總監利雅博表示：「由新浪潮時期最搶手的副導演，繼而晉身著名導演之列，關錦鵬一直是香港影壇的中流砥柱。在他細緻婉約的鏡頭下，刻劃出城市人的精神面貌，對性別身份的探索尤見精闢獨到，為華語女性及同志電影奠定里程碑，並為坦承自我、忠於藝術作出了漂亮示範。我們很榮幸能夠邀請他為第45屆香港國際電影節的焦點影人。」

隨着香港電影新浪潮的展開，關錦鵬亦投身電影圈，為翁維銓的《行規》（1979）、譚家明的《烈火青春》（1982）及許鞍華的《投奔怒海》（1982）等作品擔任副導演。他於1985年首執導筒，處男作《女人心》（1985）即打響頭炮，翌年的《地下情》描繪虛空生命的意境備受好評，在影壇奠定席位。全盛時期的《人在紐約》（1989）及《紅玫瑰白玫瑰》（1994）相繼在金馬獎揚威，同樣獲獎無數的《胭脂扣》（1987）締造了梅艷芳與張國榮合作的不朽傳奇，而《阮玲玉》（1992）更令張曼玉榮膺柏林影后，成為首位華人演員獲此殊榮。

關錦鵬導演。（香港國際電影節提供）

為紀念電影誕生百年應邀製作的紀錄片《男生女相：華語電影之性別》（1996）、《念你如昔》（1997）以至《藍宇》（2001），關錦鵬坦然公開性傾向，透過個人自述與感情投射，見證社會轉折與時代變遷，觸及港人與同志身份的探索。在《愈快樂愈墮落》（1998）及《有時跳舞》（2000），與編劇魏紹恩開展長期合作關係，創出一則則世紀末寓言，透射港人面對未來的不安。由背景設定在上海的《長恨歌》（2005），至以大會堂為舞台的《八個女人一台戲》（2018），關錦鵬的香港情懷，一直未變。

電影之外，關錦鵬亦執導舞台劇、電視劇及短片，擔任電影策劃及監製，並於香港城市大學任教，為香港影壇繼續發光發熱。香港國際電影節向關錦鵬致敬，表揚他的卓越貢獻及輝煌成就，讓影迷回顧其精彩名作外，更可一睹他的睿智神采。

關錦鵬回顧展

1985《女人心》
1986《地下情》
1987《胭脂扣》
1989《人在紐約》
1992《阮玲玉》（導演版）
1994《紅玫瑰白玫瑰》
1996《男生女相：華語電影之性別》 
1997《念你如昔》
1998《愈快樂愈墮落》
2000《有時跳舞》
2001《藍宇》
2005《長恨歌》
2018《八個女人一台戲》
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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