【米芝蓮2021】最新「摘星」本地食肆出爐　7間新上榜奪一星【內附完整名單】

▲ 2021年最新的《米芝蓮指南香港澳門》今日（17日）出爐。（米芝蓮Facebook截圖）

2021年最新的《米芝蓮指南香港澳門》今日（17日）出爐，名單收錄了80多間香港及澳門的「摘星」餐廳。其中奪得一星榮譽的本地餐廳中，有7間為新上榜，包括位於女金鐘太古廣場的「萬豪金殿」﹑尖沙咀「夜上海﹑上環日本菜「瑞兆」等。

2021《香港澳門米芝蓮指南》一星餐廳：

ANDO（新上榜）

萬豪金殿（新上榜）

大班樓（新上榜）

THE ARAKI（新上榜）

YARDBIRD（新上榜）

夜上海（尖沙咀）（新上榜）

瑞兆（新上榜）

永利宮（新上榜；澳門）

Aaharn

阿一海景飯店

Arcane

Beefbar

名人坊

EPURE

都爹利會館

福臨門（灣仔）

富豪

吉地士

國福樓

何洪記（銅鑼灣）

鐵板燒．鑄

御寶軒（尖沙嘴）

甘牌燒鵝

蘇浙滙（灣仔）

利苑酒家（觀塘）

留園雅敘

六福菜館

Louise

文華廳

文華扒房+酒吧

明閣（旺角）

麗軒（澳門）

2021《香港澳門米芝蓮指南》二星餐廳：

L'envol（新上榜）

Tatel（新上榜）

杜卡斯

Amber

Arbor

Bo Innovation

Ecriture

風味居

京花軒

柏屋

新同樂

鰭・齋藤

旅

天龍軒

永利軒

營致會館

New Punjab Club

Octavium

彭慶記

珀翠

Roganic

潤

Ryota Kappou Modern

香宮

嘉麟樓

夏宮

Takumi by Daisuke Mori

添好運（深水埗）

桃花源小廚

Tosca Di Angelo

VEA

新榮記

欣圖軒

一樂燒鵝

逸東軒

Zest by Konishi

浙江軒

帝影樓（澳門）

紫逸軒（澳門）

玥龍軒（澳門）

皇雀（澳門）

泓（澳門）

大廚（澳門）

川江月（澳門）

2021《香港澳門米芝蓮指南》三星餐廳（香港）：

Caprice

富臨飯店

L'Atelier de Joel Robuchon

龍景軒

8 1/2 Otto e Mezzo - BOMBANA

志魂

唐閣

天巣法國餐廳（澳門）

譽瓏軒（澳門）

8餐廳（澳門）

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記者：陳曉瑩