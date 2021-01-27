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【米芝蓮2021】最新「摘星」本地食肆出爐　7間新上榜奪一星【內附完整名單】

社會 15:52 2021/01/27

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

2021年最新的《米芝蓮指南香港澳門》今日（17日）出爐。（米芝蓮Facebook截圖）

2021年最新的《米芝蓮指南香港澳門》今日（17日）出爐，名單收錄了80多間香港及澳門的「摘星」餐廳。其中奪得一星榮譽的本地餐廳中，有7間為新上榜，包括位於女金鐘太古廣場的「萬豪金殿」﹑尖沙咀「夜上海﹑上環日本菜「瑞兆」等。

2021《香港澳門米芝蓮指南》一星餐廳：

  • ANDO（新上榜）
  • 萬豪金殿（新上榜）
  • 大班樓（新上榜）
  • THE ARAKI（新上榜）
  • YARDBIRD（新上榜）
  • 夜上海（尖沙咀）（新上榜）
  • 瑞兆（新上榜）
  • 永利宮（新上榜；澳門）
  • Aaharn
  • 阿一海景飯店
  • Arcane
  • Beefbar
  • 名人坊
  • EPURE
  • 都爹利會館
  • 福臨門（灣仔）
  • 富豪
  • 吉地士
  • 國福樓
  • 何洪記（銅鑼灣）
  • 鐵板燒．鑄
  • 御寶軒（尖沙嘴）
  • 甘牌燒鵝
  • 蘇浙滙（灣仔）
  • 利苑酒家（觀塘）
  • 留園雅敘
  • 六福菜館
  • Louise
  • 文華廳
  • 文華扒房+酒吧
  • 明閣（旺角）
  • 麗軒（澳門）

2021《香港澳門米芝蓮指南》二星餐廳：

  • L'envol（新上榜）
  • Tatel（新上榜）
  • 杜卡斯
  • Amber
  • Arbor
  • Bo Innovation
  • Ecriture
  • 風味居
  • 京花軒
  • 柏屋
  • 新同樂
  • 鰭・齋藤
  • 天龍軒
  • 永利軒
  • 營致會館
  • New Punjab Club
  • Octavium
  • 彭慶記
  • 珀翠
  • Roganic
  • Ryota Kappou Modern
  • 香宮
  • 嘉麟樓
  • 夏宮
  • Takumi by Daisuke Mori
  • 添好運（深水埗）
  • 桃花源小廚
  • Tosca Di Angelo
  • VEA
  • 新榮記
  • 欣圖軒
  • 一樂燒鵝
  • 逸東軒
  • Zest by Konishi
  • 浙江軒
  • 帝影樓（澳門）
  • 紫逸軒（澳門）
  • 玥龍軒（澳門）
  • 皇雀（澳門）
  • 泓（澳門）
  • 大廚（澳門）
  • 川江月（澳門）

2021《香港澳門米芝蓮指南》三星餐廳（香港）：

  • Caprice
  • 富臨飯店
  • L'Atelier de Joel Robuchon
  • 龍景軒
  • 8 1/2 Otto e Mezzo - BOMBANA
  • 志魂
  • 唐閣
  • 天巣法國餐廳（澳門）
  • 譽瓏軒（澳門）
  • 8餐廳（澳門）

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記者：陳曉瑩

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