【米芝蓮2021】最新「摘星」本地食肆出爐 7間新上榜奪一星【內附完整名單】
社會 15:52 2021/01/27
2021年最新的《米芝蓮指南香港澳門》今日（17日）出爐，名單收錄了80多間香港及澳門的「摘星」餐廳。其中奪得一星榮譽的本地餐廳中，有7間為新上榜，包括位於女金鐘太古廣場的「萬豪金殿」﹑尖沙咀「夜上海﹑上環日本菜「瑞兆」等。
2021《香港澳門米芝蓮指南》一星餐廳：
- ANDO（新上榜）
- 萬豪金殿（新上榜）
- 大班樓（新上榜）
- THE ARAKI（新上榜）
- YARDBIRD（新上榜）
- 夜上海（尖沙咀）（新上榜）
- 瑞兆（新上榜）
- 永利宮（新上榜；澳門）
- Aaharn
- 阿一海景飯店
- Arcane
- Beefbar
- 名人坊
- EPURE
- 都爹利會館
- 福臨門（灣仔）
- 富豪
- 吉地士
- 國福樓
- 何洪記（銅鑼灣）
- 鐵板燒．鑄
- 御寶軒（尖沙嘴）
- 甘牌燒鵝
- 蘇浙滙（灣仔）
- 利苑酒家（觀塘）
- 留園雅敘
- 六福菜館
- Louise
- 文華廳
- 文華扒房+酒吧
- 明閣（旺角）
- 麗軒（澳門）
2021《香港澳門米芝蓮指南》二星餐廳：
- L'envol（新上榜）
- Tatel（新上榜）
- 杜卡斯
- Amber
- Arbor
- Bo Innovation
- Ecriture
- 風味居
- 京花軒
- 柏屋
- 新同樂
- 鰭・齋藤
- 旅
- 天龍軒
- 永利軒
- 營致會館
- New Punjab Club
- Octavium
- 彭慶記
- 珀翠
- Roganic
- 潤
- Ryota Kappou Modern
- 香宮
- 嘉麟樓
- 夏宮
- Takumi by Daisuke Mori
- 添好運（深水埗）
- 桃花源小廚
- Tosca Di Angelo
- VEA
- 新榮記
- 欣圖軒
- 一樂燒鵝
- 逸東軒
- Zest by Konishi
- 浙江軒
- 帝影樓（澳門）
- 紫逸軒（澳門）
- 玥龍軒（澳門）
- 皇雀（澳門）
- 泓（澳門）
- 大廚（澳門）
- 川江月（澳門）
2021《香港澳門米芝蓮指南》三星餐廳（香港）：
- Caprice
- 富臨飯店
- L'Atelier de Joel Robuchon
- 龍景軒
- 8 1/2 Otto e Mezzo - BOMBANA
- 志魂
- 唐閣
- 天巣法國餐廳（澳門）
- 譽瓏軒（澳門）
- 8餐廳（澳門）
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記者：陳曉瑩