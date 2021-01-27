【站長升職】和歌山電鐵貓站長升職為執行董事 「二代玉」期待貓奴再度探訪

▲ 二代玉升職了。

和歌山電鐵日前舉行簡單的升職儀式，服務貴志川線多年的貓站長「二代玉」正式升職成為董事。為了慶祝「二代玉」升職，和歌山電鐵更特意將車票打孔器設計成貓咪肉球圖案，希望可以吸引貓奴旅客前往探望。

簡單而隆重的升職典禮在1月23日上午舉行，和歌山電鐵社長親手將委任書交到二代玉的貓爪中，「二代玉」正式由課長升職至和歌山電鐵的執行董事，是繼第一代貓站長「小玉」後，第二位成為董事的貓貓。

日本傳媒報道，有趣的是，「二代玉」從和歌山電鐵社長手中接過委任書時發出「喵」一聲，和歌山電鐵社長代為翻譯表示「我會加油的喵」。和歌山電鐵社長表示，歌山電鐵特別按照已去世的第一代貓站長「小玉」的肉球，訂造肉球圖案檢票打孔器，希望可以吸引更多旅客支持和歌山電鐵。

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旅客只要購買和歌山站-貴志站（820日圓）、和歌山站-伊太祈曾站（640日圓）及伊太祈曾站-貴志站（640日圓）的來回車券，就可以獲得可愛的車票。

受疫情影響，和歌山電鐵今年的乘客量較去年同期下跌3成，期待疫情後重新恢復旅遊客，大家都可以去探望貓站長。

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責任編輯：陳珈希