【猝死危機】天氣冷血管收縮易誘發心臟病　醫生揭猝死前身體7種徵兆

▲ 天氣冷血管收縮易誘發心臟病，醫生揭猝死前身體7種徵兆。

冬天天氣寒冷，有機會令血管收縮、血壓上升，當進行劇烈運動，容易誘發心血管疾病，甚至引發猝死危機。有台灣醫生指出，其實在猝死前，身體會出現徵兆，包括臉色發白、大量出汗等，並提醒長期病患者和過勞人士，身體一旦出現從未有過的感受，就應立即到醫院檢查。

臺安醫院心臟科醫生袁明琦於節目《健康2.0》中指出，在寒冷天氣下，交感神經容易興奮，腎上腺素亦會上升，當上升至某個程度，血管就會收縮，呼吸會變得急促，假如在此時進行劇烈運動，一旦血氧供應不足，而運動前又沒有補充足夠水分，電解質流失過快，心跳又愈來愈快，就會引發惡性心律不正。

他列出有4種疾病容易發作：

心肌梗塞：血管收縮不及應變，導致冠狀動脈痙攣

心室顫動：心臟收縮訊號異常，無法有效推動血液

腦中風：氣溫變化較劇烈，血管阻塞或破裂出血

周邊血管阻塞：體內膽固醇過多，形成血栓堵住血流

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家庭醫生陳欣湄亦分享案例，指有位患者近日從鬼門關前救回一命，該名患者突然感到不適，遂前往醫院檢查，發現心臟血管堵塞90%，需要接受心導管手術，幸好最終「大步檻過」。她指出，其實在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

猝死前7種可能發生的徵兆：

心臟病發病前，頭頸背部大量出汗

臉色發黑發白，需慎防肺栓塞

經常出現眼前發黑，會誘發心肌梗塞

劇烈頭痛，可能是腦部血管出問題

身體不明原因疼痛，是心肌梗塞缺血警訊

胸部頻繁疼痛，恐是心血管中斑塊堆積

無症狀

陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

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責任編輯：羅嘉欣