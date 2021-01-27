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【垂直傳播】北角東發大廈C座6及7號單位須撤離　袁國勇拆解天井設計增感染風險

社會 17:29 2021/01/27

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北角東發大廈C座6及7號單位須撤離。　

北角東發大廈C座疑爆疫，最近錄得4宗確診個案，當中3宗屬源頭不明個案，並於前日（25日）納入強制檢測名單，今日急增8宗確診及5宗初步確診，連同早前4宗確診個案，即共17人中招。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今（27日）午4時身穿保護衣到場視察，形容大廈天井設計不理想，不少居民更經常聞到有臭味。

袁國勇指出大廈已有56年樓齡，雖然喉管無問題，因7年前有大修過，但初步調查發現天井設計不理想易造成垂直傳播，大廈有4座，有A、B、C、D座，大部分病例在5、6、7、8室座向，有部分單位共用天井，而天井位非常陝窄，如住戶只開抽氣扇，熱氣會向上升，建議北角東發大廈C座6及7號單位須撤離。

他引述有住戶透露，在廁所聞到天井位傳來的臭味，希望民政署為每單位人士作檢測，而C座部分樓層會與旁邊B、D座共用天井位，故其他座數與C座共用天井的單位住戶亦建議作檢測，強調不排除有更多人要撤離。

袁又指出北角區屬舊區，某程度上與油麻地相似，有居民指有7至8個單位有劏房，而大廈共有400多名住戶，惟目前只有217人已檢測，即仍有近半人未檢測，故不清楚劏戶住戶是否零確診。

天井位有好多垃圾，聞都聞到有垃圾味，衛生環境非常差。

環保署亦指，進入兩單位視察後，發現所有喉管完好無缺，所有單位座廁「非常好」，有隔氣，惟每兩個單位共用一天井，而天井是密封，而所有廁所、廚房抽氣扇是向天井排放，故有機會造成煙囪效應。當局會在抽氣扇、去水位取環境樣本。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今午到北角東發大廈C座視察。（黃傑偉攝）

該大廈早前錄得個案如下：

  • 第9665宗：94歲男，1月14日發病，1月18日確診，感染源頭不明
  • 第9738宗：67歲男，1月16日發病，1月20日確診，與本地個案有流行病學關連
  • 第10147宗：86歲女，無病徵，1月25日確診，感染源頭不明
  • 第10209宗：50歲女，1月17日發病，1月26日確診，感染源頭不明

連同早前4宗確診個案，即共17人中招，今累計影響單位增至8個，涉6層：

  • 2樓：2單位，５人
  • ３樓：１單位，１人
  • ４樓：１單位，２人
  • ８樓：１單位，２人
  • 10樓：2單位，各有1人
  • 15樓：１單位，１人

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記者：鄧凱文、黃傑偉

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