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【酒店優惠】尖沙咀Holiday Inn推出農曆年及情人節Staycation　下午茶點心任食連住宿$888起【內附訂房連結】

休閒消費 15:31 2021/01/27

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

香港金域假日酒店由即日起至2月28日，推出全新下午茶點心任食住宿計劃。（酒店提供）

尖沙咀香港金域假日酒店Holiday Inn，由即日起至2月28日推出全新的下午茶「點心任食」住宿計劃，另由2月1日至3月14日期間，亦特別推出「浪漫愛〝旅〞住宿套餐，讓大家在Staycation中度過熱鬧的農曆新年及情人節。

下午茶點心任食住宿計劃，優惠價低至每晚$888。（酒店提供）

下午茶「點心任食」住宿計劃

由即日起至2月28日，住客可以低至每晚$888的優惠價入住，而週末及農曆新年的2月12至14日期間，房價則為每晚$988，須另加一服務費。

住客可免費升級至全新裝修的優尚豪華客房，下午茶時段中，客人更可以在得獎的中菜廳龍苑中，享用90分鐘點心任食，亦可善用酒店健身室及游泳池設施。

此住宿套餐更可安排提早下午1時入住及延遲至下午4時退房，按供應情況而定。房間必須提前1天預訂，同房第3位客人只需另加$200，可包下午茶「點心任食」及加床服務，而額外3至11歲小童則另加$80，可同時享用早餐及點心任食。

金域假日酒店由2月1日至3月14日推出浪漫愛“旅“住宿套餐，優惠價低至每晚$2,580。（酒店提供）

浪漫愛〝旅〞住宿套餐

由2月1日至3月14日期間，酒店特別推出情人節住宿套餐，住客可以低至每晚$2,580的優惠價入住，須另加一服務費，並免費升級至全新裝修的優尚豪華客房，房間將會以玫瑰花瓣及心形氣球裝飾布置，並會為住客準備新鮮玫瑰花束及意大利氣泡酒。

酒店西餐Osteria的廚師Paolo會精心泡製意大利晚餐，包括獨家限定的「浪漫冰玫瑰」甜點1份，或可選擇使用$ 1,000餐飲消費額，於各餐廳享用美食或客房送餐服務。

房內更有Garrett Popcorn經典口味的爆谷，讓住客可邊看電影邊享受滋味小吃，翌日早晨亦有客房早餐，住宿套餐可提早中午12時入住及延遲至下午4時退房，須提前3日預訂。

訂房網址︰http://www.higoldenmile.com
電話︰2315 1001
電郵︰reservations.higm@ihg.com

記者︰黃依情

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