【抗癌鬥士】不煙不酒瑜珈導師患乳癌需手術全切　重建乳房留45cm疤痕憑種菜自救獲新生

▲ 愛行山、做瑜伽，不煙不酒，生活習慣健康的Char，患上乳癌，一度與死神擦身而過。

Char愛行山、做瑜伽，不煙不酒，生活習慣健康。去年身邊有朋友患上乳癌，於是去做檢查，豈料竟然確診。她需做一邊乳房全切和重建手術，在肚上留條長疤痕，還要捱過化療。旁人或覺得好痛苦，但她說景隨心轉，抗病時要在生活中尋找快樂、幸福的事物，拼湊正能量因子，撑住自己。

多數人確診時會摸到乳房有硬塊，或從檢查發現內裏有腫瘤，但Char完全沒有，只看到乳房有好多像塵一樣的微細鈣化點，屬乳癌管腔B型。而因癌症屬多發性，故醫生建議她做一邊乳房全切。「我做好多運動，飲食清淡、工作壓力也大，對這突如其來的消息不明所以。」

一邊乳房全切再重建 腹部疤痕長達45厘米

病情屬初期也要做全切，手術更在確診後數天就做，挑戰接連而來。一開始覺得好衝擊，Char指沒時間好好消化，要立即計劃應對方案。

諗返轉頭問為甚麼是我，我覺得無乜用，也不需要。既然事情已發生，改變不了，倒不如想想治療道路該如何走。 當然有哭過、有傷心過，但一下子面對人生如驚濤駭浪的遭遇，怎樣也好都要拉自己一把，別一直在低谷。

要做乳房重建的病人，一般可選擇移植自體皮瓣，如用腹肌或背肌，另外也可選擇用外來物如鹽水袋或矽膠袋。Char選擇前者，用腹部脂肪和腹直肌皮瓣作重建，因自體組織不具排斥風險，用袋或需於十數年後做微調，袋身也有機會變形，屆時可能要再開刀做手術換袋，好麻煩。故雖然做自體皮瓣移植的傷口大好多，腹部疤痕長達45厘米，Char亦寧願選擇此方法。

▲ Char化療期間仍有做瑜珈，她說運動期間能紓緩藥物副作用帶來的不適。（湯炳強攝）

術後腹痛難站直走路 花近月練舉手挺腰



術後因腹部傷口太大，難而郁動也會痛，Char坦言連站直和舉手也有難度。「做完手術像個阿婆般，真的好痛。要屈住身子，花兩三星期才可挺直腰背。」

初期覺得身體好緊，挺直時覺得肚臍像要爆開，但Char依然在術後第二日就聽從醫生指示，在醫院走廊來回行練走路，但步速非常緩慢。出院後個多星期後亦如是，原本1分鐘就行完的路程，Char足足要花上10分鐘。而且也要練習舉高手，

因術後身體變得好緊，要慢慢適應和訓練伸展幅度。重建手術的傷口好大，Char指術後連笑和咳都會扯到腹部，因而有痛楚。故建議病人們可吃些喉糖，避免因喉癢咳嗽而苦了自己。

▲ 傷口雖然刺痛，但Char笑指自己是個「忍得痛」的人，所以堅持練習舉手和挺腰。（被訪者提供）

除文職以外，身為瑜伽導師的她最關心的是何時能再做運動。「我常常問，我能否再做Sit-up、拱橋、後彎？醫生說好靠我自己鍛練，如果怕痛常常縮起身子，不嘗試拉一拉的話，柔軟度就會一直變差。」

原本腹部有脂肪，伸展時有拉扯、緩衝的幅度，但術後一下子把腹部的脂肪都取走，不單會變得繃緊，傷口痛楚也妨礙伸展。

開頭會腰痛，腹部力量下降，但既然不能做腹部運動，我躺在病床時就做頸、手、肩膊和腳的簡單伸展運動。術後第二日隻腳突然水腫，我拉拉筋就沒事。

術後20日，有同路姊妹與Char一樣需做移植自體皮瓣手術，她更拍了段片教人如何做伸展，加速血液循環、排走水腫。



化療現嚴重副作用 與死神擦身而過

術後訓練相當辛苦，但原來最大的難關，在於化療副作用。一共要打4針化療的Char，指最辛苦的時期在於打第一二針之後。

在我打完針後的第4日，當我吃完早餐，就看到手和頸不斷出汗，汗水全是冷的。突然覺得呼吸好辛苦，好像快要昏倒，完全無力、趴在桌上。

她指當時覺得好害怕，連一句說話也講不了，幾乎失去意識。身上的汗珠多到像倒水般，無奈當時完全不清楚徵狀緣故，也難以向醫生形容和詢問。



直至打完第2針，這個嚴重的副作用又再來襲。Char剛好拿了身旁的血壓計，量度後發現自己的血壓非常低，迷糊間傳信息向醫生求助。「診所立即致電叫我入醫院，說血壓低到無得再低，隨時會死得人。但我攤一會，慢慢深呼吸後就甦醒，當值又正值疫情第3波，於是我在床上躺了兩天休息。」

即使做足資料搜集，身邊也有同路人支援，卻從來無人試過有如此嚴重的副作用。

後來我忍不住哭，因覺得好辛苦，無法呼救，只可哼到一聲，但無人會聽得到。要花好大氣力才講到一句『我好不舒服』，感覺好像好接近死亡，剛剛擦身而過。躺在床上兩日，我覺得自己廢了。

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其他副作用如味覺改變、食慾減少、身體乏力易累、皮膚敏感，腮骨和頸痛等，遠遠不及這兩次深刻。不過，即使化療副作用如此多，身體負擔又大，她亦有持續做瑜伽。「整個人像被藥物包實、浸在當中，不太清醒。視力有少許模糊，無胃口時身體又弱，常常留在家中情緒也易變差，做瑜伽的時候可靜下來，慢慢深呼吸，將身體緊繃的位置一一放鬆。」

境隨心轉學自救 靠種植治癒心靈



在抗病路途上，身邊人的支持雖然重要，但Char認為最重要撑起自己的力量，依然在於自身。「當人在最痛苦、最低谷的時候面對逆境，只有自己才可拯救自己，無人幫到你。我的大學教授常常說，要學習境隨心轉，別心隨境轉。即使遇到好差、好痛苦的事，自己的心如何不被環境所影響，我體會到的就是信念和意志力。相信自己會康復、逆境只是暫時的，之後會變好。」

而意志力的來源，Char說好靠在生活中尋找幸福和開心的感覺，在當中找到前行的力量。

入院做手術前一日，我在家中的花園撒下一些通菜的種子。出院後每一日都為它們淋水、照顧它們。直至2、3個月後我打化療針，它們開始長得好大，其實好開心。因為當我身邊體一路變差，它們就一路成長，給予我希望。

而就在出現化療嚴重副作用後，Char本來正值低潮，但走出花園時發現通菜已經可以收割，滿足感隨之湧上心頭。「那種幸福感是，我種下的因，現在有果了。這種開心的感覺就可支撑我繼續堅持。因為病症令我好不適、好失落，有時家人和朋友雖然能幫到自己，但未必明白我的感受，要自己覺得可以一步步走得更好、會康復，如此拉自己一把。」

▲ 種植是Char在治療期間的一大興趣，治癒心靈也帶來力量。（湯炳強攝）

種植的因果概念好比治療，當日辛苦做手術、打針和服藥，捱過痛苦的過程，最終也會得到回報。

練體能拍片散播正能量

去年10月打完4針化療，完成所有治療之後，Char重拾昔的運動習慣，行山、跑步通通都會做。由最初跑一公里都會氣喘，至今已能由從鰂魚涌走山路至赤柱，4個半小時行12公里，途中更有近千級樓梯。

我在完成化療後4個月就完成到，希望鼓勵其他病友。化療完縱使氣喘又腳軟，當初我連一公里都跑不了，之後不斷練習，一步一步去做，連12公里都行到。

除此之外，她更開了Facebook專頁Char's Breast Cancer Journey與同路人分享經歷，也有自己的YouTube頻道 Wellness with Char教瑜伽。 「希望藉着拍瑜伽片宣揚健康之餘，也能讓大家見證我的康復進程，現在只能做到簡單伸展，可能過幾個月你一直看着我、跟住我，就會見到有好大進步。」

記者：吳霆俊