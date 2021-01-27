【新冠肺炎】67歲男確診者及56歲女初步確診者離世　累計死亡個案174宗

▲ 一名有長期病患的56歲女病人昨日初步確診，其情況持續惡化，延至下午4時22分離世。（資料圖片）

醫管局指，基督教聯合醫院一名67歲確診男病人（個案編號：7123）於今日離世。病人本身有長期病患，於12月7日晚上因發燒及上腹痛，入院接受治療，並確診感染2019冠狀病毒病。其後病人情況持續惡化，延至今日早上8時26分離世。翻查紀錄，第7123宗病人於12月3日發病，12月9日確診，其生前居觀塘祥和苑和健閣，屬本地源頭不明個案。

另外，一名有長期病患的56歲女病人昨日（26日）上午因氣促，由救護車送入廣華醫院急症室。病人在送院途中心跳停頓，抵達醫院後醫護人員立即為其進行心肺復甦法及插喉治療，病人其後恢復心跳，並入住隔離病房接受治療。病人昨日下午初步確診，其情況持續惡化，延至下午4時22分離世。醫院感染控制組隨即進行接觸追蹤調查，確認曾與該病人有接觸的醫護人員均有穿着合適個人防護裝備，沒有員工被列為密切接觸者。



醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

連同上述病人，至今共有173名確診者及1名初步確診者離世。

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記者：鄧凱文