【早餐界KOL】張敬軒工人遮遮再發功　軒仔開心分享「全包宴」：她一直都在

▲ 張敬軒開心share「遮遮」新作。

張敬軒的「工人遮遮」炮製的早餐一直令人「驚喜」,張敬軒常在個人社交平台「開心share」早餐,因此成為「早餐KOL」。

不過,近來「工人遮遮」的早餐似乎回復正常,所以張敬軒久未有分享早餐照片。今日(1月27日)「工人遮遮」終於發功再出山,「早餐KOL」張敬軒回歸。

▲ 軒仔今日在IG分享工人姐姐的全新早餐圖。(取自IG)

軒仔在IG出帖,先上載一張「佢返嚟了」的圖片,又幽默地寫「#她一直都在」。然後上載一張「全包宴」的照片,原來「工人遮遮」為他準備多款面包做早餐。

軒仔更笑玩稱自己除了是「早餐KOL」外,更是「碳水教父」,寫道「尋日出門口開工之前,佢問我:『阿蛇,我晏晝出去買定未來兩三日嘅嘢食,你有冇話想食啲乜嘢吖』#我甩頭甩髻大包細包著緊鞋 『你決定喇 #反正個結果都差唔多我心諗 Something easy and delicious from the bakery shop maybe?』『Okay!...』#佢『Fankiu ......』#我 」。

▲ 「工人遮遮」現已成軒仔身邊紅人。

軒仔主僕關係似朋友

然後再用一堆tag補充說:「跟住就有咗喱壇Easy and Delicious早晨全包宴 🤷🏻‍♂️#嗰三樽醬仲要係十一月演唱會嗰陣Sponsor送嘅介紹返#我個雪櫃有十六甖#佢用多士爐叻咗 #喱鋪係脆嘅#圓形嗰個就濕濕哋淋嘅 #唔知咩玩法#早餐kol #早餐lol #碳水放題#樂壇教父個表親 #碳水教父」

其實張敬軒與遮遮的感情要好,他在去年尾紅館演唱會上,曾介紹遮遮出場,亦以「朋友」作稱呼,不把她當工人。

而且每當有網民曾叫軒仔換了遮遮時,軒仔就出力為遮遮護航,指她只是廚藝不太好,但非常愛乾淨,把家裏打理得非常好,所以不會考慮換遮遮。

軒仔亦多謝姐姐和自己一起發放笑彈:「生活當中嘅苦我哋各自都有,但係可以氹吓大家開心係我同遮遮嘅福份。It's ok。」

