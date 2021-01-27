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【早餐界KOL】張敬軒工人遮遮再發功　軒仔開心分享「全包宴」：她一直都在

娛樂 15:57 2021/01/27

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

張敬軒開心share「遮遮」新作。

張敬軒的「工人遮遮」炮製的早餐一直令人「驚喜」，張敬軒常在個人社交平台「開心share」早餐，因此成為「早餐KOL」。

不過，近來「工人遮遮」的早餐似乎回復正常，所以張敬軒久未有分享早餐照片。今日（1月27日）「工人遮遮」終於發功再出山，「早餐KOL」張敬軒回歸。

軒仔今日在IG分享工人姐姐的全新早餐圖。（取自IG）

軒仔在IG出帖，先上載一張「佢返嚟了」的圖片，又幽默地寫「#她一直都在」。然後上載一張「全包宴」的照片，原來「工人遮遮」為他準備多款面包做早餐。

【明星理財】張敬軒重推百年品牌攻親民婚紗　軒仔︰人生不能缺少婚姻

軒仔更笑玩稱自己除了是「早餐KOL」外，更是「碳水教父」，寫道「尋日出門口開工之前，佢問我：『阿蛇，我晏晝出去買定未來兩三日嘅嘢食，你有冇話想食啲乜嘢吖』#我甩頭甩髻大包細包著緊鞋 『你決定喇 #反正個結果都差唔多我心諗 Something easy and delicious from the bakery shop maybe?』『Okay!...』#佢『Fankiu ......』#我 」。

「工人遮遮」現已成軒仔身邊紅人。

軒仔主僕關係似朋友

然後再用一堆tag補充說：「跟住就有咗喱壇Easy and Delicious早晨全包宴 🤷🏻‍♂️#嗰三樽醬仲要係十一月演唱會嗰陣Sponsor送嘅介紹返#我個雪櫃有十六甖#佢用多士爐叻咗 #喱鋪係脆嘅#圓形嗰個就濕濕哋淋嘅 #唔知咩玩法#早餐kol #早餐lol #碳水放題#樂壇教父個表親 #碳水教父」

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其實張敬軒與遮遮的感情要好，他在去年尾紅館演唱會上，曾介紹遮遮出場，亦以「朋友」作稱呼，不把她當工人。

而且每當有網民曾叫軒仔換了遮遮時，軒仔就出力為遮遮護航，指她只是廚藝不太好，但非常愛乾淨，把家裏打理得非常好，所以不會考慮換遮遮。 

軒仔亦多謝姐姐和自己一起發放笑彈：「生活當中嘅苦我哋各自都有，但係可以氹吓大家開心係我同遮遮嘅福份。It's ok。」

同場加映 MIRROR專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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