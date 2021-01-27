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【新冠肺炎】今日新增60宗確診個案　57宗本地感染21宗涉源頭不明

社會 16:32 2021/01/27

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

本港今日新增60宗確診個案。

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（27日）新增60宗確診個案，當中有3宗輸入個案及57宗本地個案，其中21宗為源頭不明，其餘36宗與早前個案有關，累計共10,283宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生見記者，交代最新疫情。

位於紅磡寶其利街2號聯盛大廈地下18A號舖的紅磡永明粥店，累計7人確診及初步確診，當局呼籲市民近日曾到上址，要盡快接受檢測。詳情即看：【下一頁】

再有多幢大廈被列強制檢測，包括屯門蝴蝶邨蝶意樓、土瓜灣馬坑道祥雲大廈等，而柴灣峰華邨曉峰樓須二度強檢。詳情即看：【下一頁】

此外，北角東發大廈新增13人確診及初步確診，至今累計8個單位共17人中招。詳情即看：【下一頁】

院舍方面，健寧安老院再有一名院友確診及一人初步確診。

特首林鄭月娥今早於社交平台表示，整個行動用了11小時，對「受限區域」強檢行動達標感到高興。詳情即看：【下一頁】

油尖旺區議員李偉峰則估計，3座大廈約有500至600人居住，惟昨日只有約330人接受檢測，相信今次區域內只有約一半人做了檢測。詳情即看：【下一頁】

「受限區域」居民強制檢測後解封情況：

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同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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