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【新冠肺炎】紅磡永明粥店6人確診1人初步確診　當局呼籲曾光顧市民接受檢測

社會 16:44 2021/01/27

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

紅磡永明粥店6人確診1人初步確診。

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（27日）新增60宗確診個案，當中有3宗輸入個案及57宗本地個案，其中21宗為源頭不明，其餘36宗與早前個案有關，累計共10,283宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生見記者，交代最新疫情。

張竹君指出，位於紅磡寶其利街2號聯盛大廈地下18A號舖的紅磡永明粥店，有6人確診及一人初步確診，包括樓面及廚師，而6宗個案中，有4名是家庭成員，均在粥店工作，相信是一個群組傳播，現時未收到有市民曾到上址後確診，當局呼籲市民1月16日至23日曾到上址，要盡快接受檢測。

她續指，粥店的第一宗確診是源頭不明個案，患者在1月18日發病，員工最後上班日為1月23日，翌日接受檢測。她稱，當粥店出現確診個案時，已要求其關門，員工須接受檢測，後來再有人確診，故十多位員工已被送往檢疫中心。

至於被問到食客的感染風險，張竹君指如食客曾與員工有聊天，在傳染期時亦可能會有風險受到感染，故呼籲曾到上址的市民要盡快接受檢測。

特首林鄭月娥今早於社交平台表示，整個行動用了11小時，對「受限區域」強檢行動達標感到高興。詳情即看：【下一頁】

油尖旺區議員李偉峰則估計，3座大廈約有500至600人居住，惟昨日只有約330人接受檢測，相信今次區域內只有約一半人做了檢測。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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