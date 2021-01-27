涉處理友人公司採購貨品未申報利益　醫管局前總經理否認行為失當開審

▲ 被告徐若萍否認公職人員行為失當罪，案件今開審。（林欣樂攝）

醫院管理局前護理總經理，涉建議醫管局向其友人的貿易公司採購貨物時，未有申報利益及訛稱沒有利益衝突，被控1項公職人員行為失當罪，案件已今（27日）開審。控方開案陳詞指，被告指使下屬將友人的公司加入醫管局採購認可名單，其後在16項採購交易中，親自建議及指示下屬建議向該公司採購，最終醫管局共支付該公司逾307萬，期間被告申報當中沒有利益衝突。

被告徐若萍（63歲），報稱中文大學賽馬會老年學研究所顧問，案發時為醫院管理局前護理總經理，被控1項公職人員行為失當罪。控罪指法她於2012年10月16日至2017年2月8期間，身為公職人員，在執行公職過程中或在與該公職有關的事上，無合理辯解而故意作出不當行為。

案件於區域法院開審，今移師至西九龍裁判法院處理。控方開案陳詞指，被告案發時獲醫管局調任為沙田醫院及白普理寧養中心的護理總經理，職責包括管理護理服務、審批採購申請及報價，以及向醫管局建議供應商等。

控方指，被告與錢佩玲為中學同學，兩人經常相聚及一同外遊。她們亦於1990至2017年在銀行擁有2個聯名戶口。期間，錢佩玲每月轉帳2,000元到被告個人帳戶。另於2015年至2017年，兩人的帳戶之間有多項轉帳，金額由10萬至75萬元不等。

控方指錢佩玲全權擁有「波波公司」（Air Biz Company，簡稱ABC公司），主要經營派對氣球貿易生意。被告於2012年指派下屬為醫管局採購腳跟承托墊，被告將ABC公司的報價單轉發給下屬，其後下屬向該公司提交採購請求，並將公司登記在醫管局認可名單上。及後，被告在電腦系統內批准採購工作，由於該公司是項目的唯一競投者，故獲授予有關訂單，期間被告從沒有申報與錢佩玲的關聯。

控方指於2013年至2017年，被告參與16項採購工作，期間建議下屬向ABC公司索取報價，並批出採購申請。採購組向被告發出報價建議書及「個人申報表」，被告在當中12項，建議採購ABC公司貨品，並申報沒有任何利益衝突，另外4次指示下屬建議採購該公司貨品，醫管局就該16項採購共支付逾307萬予該公司。

另外，被告於2011年至2017年的周年申報表中，亦表示沒有與任何供應商有利益衝突。案件明（28日）續。

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記者：林欣樂