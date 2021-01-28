【移民澳洲】IT爸爸棄百萬年薪移居墨爾本 轉職地產代理要克服心理關口

▲ IT爸爸為子女移民澳洲，今天已適應當地的生活。

中產家長移民他國，子女教育永遠是考慮的首位。港男Ricky於2019年底一家四口移民至澳洲墨爾本，既想為的人生下半場「改道」，亦為子女的學業着想。Ricky在港時為IT業的管理層，年薪過百萬，現走出comfort zone到澳洲當地產代理，都要克服心理關口，但見到子女適應當地環境，一切也覺值得。在墨爾本如何揀學校，公校和私校有可優點缺點？Ricky都有心得推介。

▲ 澳洲農產品豐富，Ricky在周末也會閒逛這裏的Farmer market。(相片︰被訪者提供)

講到中年危機，Ricky亦有所體會。

數年前開始，一直思考一個問題︰若人生有80歲命，現已過了逾半，回顧上半場，也建立了一個幸福小家庭，工作安穩，但下半場是否繼續如此？還是可開展一段嶄新的旅程？考慮過後決定到澳洲墨爾本，想踏出人生新一步。

移民前，Ricky也想過其他英語國家如加拿大英國等，「但覺得澳洲的氣候，生活環境比較適合。感性上，墨爾本是我和太太10多年前的蜜月假期的首站；理性上，那裏也連續7年獲得全球的宜居城市，生活應該不錯，所以2019年底我們一家四口重新出發，在此落腳。」

▲ 墨爾本多年來獲得「全球宜居城市」榮譽，也是Ricky選擇在此落腳的原因。（相片來源︰Visit Melbourne fb）

澳洲移民 顧問費要幾錢？

Ricky是委託移民顧問，以他IT業的技術移民渠道到澳洲的，至於要幾錢？他也有所盤算，

由申請，取得簽證再動身過來都經歷了3年多時間。當中都要詳細計劃、儲蓄，始終有兩個小朋友不能話走就走。香港的移民顧問，約在4萬至8萬港元不等，我選了一個中間收費的。 另加考英文試 IELTS，考試費大概2,000港元一次，另加補習和買參考書練習的費用，簽證費一家四口則約4萬元。

對一般香港打工仔而言，Ricky表示如不是嫁/娶了澳洲籍的公民，技術移民算是最親民，成本也是較低。「計分內容大致有幾方面，年紀如人生黃金時期分數最高，大限則約是45歲，工作經驗則要符合所需工種，有澳洲工作經驗最好，以及學歷，唸PhD當然最高分。」

以技術移民身份到了墨爾本後，Ricky在港身為年薪過百萬的IT管理層，早有心理準備要做低幾級，或薪酬低一大截。但在機緣巧合之下，他認識了一位資深的物業投資顧問，覺得墨爾本的地產市道大有可為，就考量着轉職的可能。

在墨爾本探路的過程，體會城市的發展進程，10多年前墨爾本市中心的建築物大多是10多層，但現在已經是高樓大廈，South Bank，St. Kilda 一帶已經成為豪宅區，跟當年香港的發展情況非常相似。開始有一個想法，如何可以把握這機會？

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中年轉型苦與樂 當地產代理收入不穩

但其實Ricky投身地產代理，心裏也十分掙扎，「對我來說這是全新的行業，兼我完全不善言辭，如果我接受這個offer，將會是一個極為艱巨的挑戰。」

中年轉型的苦與樂，他也感受至深，

首先，最明顯要克服的心理因素是收入，地產行業是多勞多得，佣金制的。相比於以往一直打工，薪高糧準，這是第一關要過，特別是我初入行沒有澳洲經驗和人脈，也不懂銷售，最初幾個月實際上是零收入，也擔心能否支持家人的生活開銷，故也有灰心甚至是否「入錯行」的猶豫，而被客人拒絕更是難受。但成功達成第一單時，其欣喜非筆墨所能形容。

所幸的是，自Ricky轉職後澳洲就因疫情關係而lockdown，正好讓他沉澱自己，繼續報讀地產業相關的課程，慢慢累積經驗和知識。

▲ Ricky與妻子移居澳洲，他說也想為人生的下半場帶來一點改變。(相片︰被訪者提供)

澳洲教育 比較公立私立學校

Ricky現在有一女一子，大的12歲唸grade7，細的10歲唸grade 5，選的是independent school，即私校或教會學校。Ricky表示，

澳洲的教育大致分為的公校和私校，前者基本上是根據住址收生的，故此不少家長為了讓子女入讀心儀學校，不惜豪花百萬甚至千萬，買下校網區的屋，這些地區的屋有價有市。 以墨爾本熱門的公校區作參考，區內都有 top public schools如Balwyn 、Box Hill、Doncaster East、Glen Waverley等，基本上住到那區，但分配到該區的公校，優點是免費，但缺點是無任何的收生選擇，質素可以幾參差，譬如一級可以有10班，學業水準不太穩定。

▲ Ricky在澳洲也會客串當Uber司機，「做了約1星期，當是人生的體驗。這裏的Uber抽27.5%的佣金，都幾重的。」(相片︰被訪者提供)

因Ricky本身是基督徒，故子女也選了教會學校，「上澳洲的教育機構bettereducation網址，就知學業成績Top 20的大部分都是私校，放在學生的資源上始終跟公立學校不同。私校有平有貴，最貴1年4萬澳元/約24萬港元以上，我們兩個每人1年大概1萬澳元/約6萬港元左右，學費每級遞升。」

▲ Ricky的兒子踏單車，享受維多利亞州的天然野趣。(相片︰被訪者提供)

在澳洲住了約1年多，Ricky也在fb開了「Ricky爸爸墨爾本移民記」分享當地生活點滴，「最重要是子女已開始適應澳洲的校園生活，開始時他們聽英文授課，只明白一半左右，3個月後已大有進步，這是我最感欣慰的事情。」

記者︰馮柏偉