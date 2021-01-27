【限聚令】救生員疑在淺水灣救生員職員室開生日派對涉17人 康文署：嚴正處理
社會 16:01 2021/01/27
新冠肺炎疫情嚴峻，政府收緊社交距離措施，包括禁止晚市堂食等，同時呼籲市民盡量減少外出和聚會。然而，網上近日流傳有逾10名男女在淺水灣救生員職員室舉行生日派對的照片，引起爭議。記者向康文署查詢，康文署回覆指事件表示，曾就事件接獲投訴，強調署方已按部門紀律程序採取跟進行動及作出嚴正處理。
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Facebook群組「公務員secrets」在周日（24日）刊登一則則投稿，內文指在去年9月12日，有康文署淺水灣救生員為淺水灣救生隊長慶祝生日，質疑相關人士不守紀律，亦擔心出現感染群組。
身為康文署訓練組教練，平日訓練講到幾有紀律，自己都無規無矩
有關相片中看到17名男女疑似聚餐，也有人在貼文中質疑有人包庇事件。TOPick就事件向康文署查詢，署方回應曾在去年9月21日接獲匿名投訴，並在去年10月完成調查及作出回覆。惟投訴人不滿意有關回覆，並在去年11月3日就事件要求再次跟進，而署方覆檢後並在去12月16日再次回覆。另外，署方亦在今年1月22日再接獲同一宗事件的跟進投訴，正為事件再次進行覆檢。
署方表示，就有關個別救生員行為不當的事件，該署已根據當時的調查結果，按部門紀律程序採取跟進行動及作出嚴正處理。
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記者：曾卓鋒