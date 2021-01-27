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【限聚令】救生員疑在淺水灣救生員職員室開生日派對涉17人　 康文署：嚴正處理

社會 16:01 2021/01/27

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

網上近日流傳有數十名男女在淺水灣救生員職員室舉行生日派對的照片（公務員SECRET）

新冠肺炎疫情嚴峻，政府收緊社交距離措施，包括禁止晚市堂食等，同時呼籲市民盡量減少外出和聚會。然而，網上近日流傳有逾10名男女在淺水灣救生員職員室舉行生日派對的照片，引起爭議。記者向康文署查詢，康文署回覆指事件表示，曾就事件接獲投訴，強調署方已按部門紀律程序採取跟進行動及作出嚴正處理。

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Facebook群組「公務員secrets」在周日（24日）刊登一則則投稿，內文指在去年9月12日，有康文署淺水灣救生員為淺水灣救生隊長慶祝生日，質疑相關人士不守紀律，亦擔心出現感染群組。

投稿者指在去年9月12日，有康文署淺水灣救生員為淺水灣救生隊長慶祝生日，質疑相關人士不守紀律，亦擔心出現感染群組。（公務員SECRET）

身為康文署訓練組教練，平日訓練講到幾有紀律，自己都無規無矩

有關相片中看到17名男女疑似聚餐，也有人在貼文中質疑有人包庇事件。TOPick就事件向康文署查詢，署方回應曾在去年9月21日接獲匿名投訴，並在去年10月完成調查及作出回覆。惟投訴人不滿意有關回覆，並在去年11月3日就事件要求再次跟進，而署方覆檢後並在去12月16日再次回覆。另外，署方亦在今年1月22日再接獲同一宗事件的跟進投訴，正為事件再次進行覆檢。

署方表示，就有關個別救生員行為不當的事件，該署已根據當時的調查結果，按部門紀律程序採取跟進行動及作出嚴正處理。

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記者：曾卓鋒

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