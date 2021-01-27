【黯夜守護者】陳煒認睇樓有意入市 跟醫生男友對結婚有共識 娛樂 17:09 2021/01/27 分享： 熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 ▲ 陳煒跟陳展鵬出席新劇拍攝。（東星圖片） 陳煒、陳展鵬、陳敏之、謝東閔等今日為新劇《黯夜守護者》開工，「煒哥」陳煒日前被拍得到跑馬地睇新樓盤，有指為婚事作準備。 陳煒今日在活動上否認好事近，笑指跟醫生男友已有共識，就是「有共識地未（有計劃），她指因近日要開工，而因感近日樓市稍跌，她又覺跑馬地少有新樓盤，便去看看。 煒哥坦言有意入市，因儲蓄在銀行會貶值，要想其他方法投資，但她指今年未有結婚打算。 ▲ 煒哥坦承有意入市。（東星圖片） 另，陳展鵬亦指近日開工，不捨得出門離開女兒，又指最近生日有女兒餵食柑十分開心，大讚妻女貼心。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【千言慢煮】《多功能老婆》楊千嬅+陳煒+朱晨麗Re-u 千嬅無懼年歲日長：成熟智慧型女性很搶手 16:31 2020/11/20 【千言慢煮】《多功能老婆》楊千嬅+陳煒+朱晨麗Re-u 千嬅無懼年歲日長：成熟智慧型女性很搶手 【戲如人生】陳展鵬封視帝後減產照顧病母 煎Pang花逾7位數字醫藥費：是時候為家庭付出 16:35 2020/09/13 【戲如人生】陳展鵬封視帝後減產照顧病母 煎Pang花逾7位數字醫藥費：是時候為家庭付出 【踩過界II】《唐人街》陳展鵬無緣角逐視帝有原因 傳TVB力捧王浩信再奪最佳男主角 12:03 2020/12/07 【踩過界II】《唐人街》陳展鵬無緣角逐視帝有原因 傳TVB力捧王浩信再奪最佳男主角 陳煒 陳展鵬 陳敏之 謝東閔 TVB