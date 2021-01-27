【黯夜守護者】陳煒認睇樓有意入市　跟醫生男友對結婚有共識

▲ 陳煒跟陳展鵬出席新劇拍攝。（東星圖片）

陳煒、陳展鵬、陳敏之、謝東閔等今日為新劇《黯夜守護者》開工，「煒哥」陳煒日前被拍得到跑馬地睇新樓盤，有指為婚事作準備。

陳煒今日在活動上否認好事近，笑指跟醫生男友已有共識，就是「有共識地未（有計劃），她指因近日要開工，而因感近日樓市稍跌，她又覺跑馬地少有新樓盤，便去看看。

煒哥坦言有意入市，因儲蓄在銀行會貶值，要想其他方法投資，但她指今年未有結婚打算。

▲ 煒哥坦承有意入市。（東星圖片）

另，陳展鵬亦指近日開工，不捨得出門離開女兒，又指最近生日有女兒餵食柑十分開心，大讚妻女貼心。