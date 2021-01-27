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【欠債累累】張致恒被揭借錢不還卻豪請工人　Steven求債主放過：疫情冇工開

娛樂 16:39 2021/01/27

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

張致恒被爆欠下周身街數。

Boyz成員張致恒（Steven）去年被踢爆一腳踏五船，被多個舊愛狠揭舊帳，而自言婚後收心養性並會照顧妻女的Steven，獲太太雯雯力撐。但日前張致恒再被揭過去一年經常跟圈中人借錢，兼欠下一身街數，但依然有錢請工人，卻不肯還錢。

張致恒前度莊韻澄曾向傳媒哭訴，跟Steven分手後歷盡情傷，之後Steven被揭更多負面新聞，如曾多度向舊愛及同事們借錢，當中包括關智斌（Kenny）、鄭希怡、林盛斌、張彥博、馮鎵瀠（Naomi）、DJ林柏希等圈中人，其中Naomi更公開怒斥Steven有錢請外傭卻不肯還債。

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張致恒婚後自言已改過。（取自IG）

被爆向多名圈中人借錢

Steven今日在社交平台回應事件，指生活艱難，自己近一年更手停口停，完全沒收入，迫於無奈下向多位朋友借錢。

他指：「試過搵過好多工做過好多唔同嘅行業，因為疫情影響下被炒過好多次，我有努力工作搵錢希望可以支撐到屋企之餘仲可以還到錢畀朋友，但係而家嘅路實在太難行，工作完嘅收入都唔夠屋企開支，想淨少少錢還畀朋友都唔得，令到有好多朋友都好唔開心，我喺度要同所有借過錢畀我嘅朋友道歉。」

Steven又稱一直以來還不到錢感到很抱歉，即將日子一定會盡力去工作還錢。

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對於仍有錢請工人姐姐，Steven回應：「係兩年前已經請嘅，我老婆所講嘅電器係用電話儲落嚟嘅積分換嘅，兩個仔着嘅都唔係名牌，加上好多佢哋嘅玩具同衣服都係佢哋阿婆同一啲朋友買來送畀佢哋。」

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Steven感養家壓力大

他又解釋：「至於點解唔搬返觀塘住，係因為阿爸阿媽嗰度係屋邨，而我哋有三隻狗，屋邨唔畀養狗，老婆養呢三隻狗都已經五年以上，如果要搬返去住就唔可以繼續養佢哋，所以先搵村屋住。」

Steven表示養家很大壓力。（取自IG）

Steven強調要照顧家庭壓力非常大：「我亦都好努力去重新做人，只係希望大家可以畀啲機會我，同埋畀啲時間我，我一定唔會再令到大家失望！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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