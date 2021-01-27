黃馮律師行被接管逾百苦主去信法官訴苦　有苦主破產或放棄移民大計

▲ 張小姐今到高院旁聽，她透露受影響的苦主群組中已多達百多人，涉及被凍結款項逾1.6億元。陳靜儀攝

黃馮律師行向法庭尋求臨時命令，要求律師會停止接管行動被拒，法官於庭上透露，有苦主今早向法庭呈交由逾百苦主聯署的信件，苦主於信中坦言律師會的接管行動為他們帶來翻天覆地的打擊，有苦主因無法完成交易而被逼破產，更需面臨遭索償的法律程序，亦有賣家因無法套現而被逼放棄移民大計或無法支付醫療開支。

信件中提到，撰文者代表逾900名因黃馮律師行被接管而受影響的客戶去信法庭，表示他們於2020年12月24日知悉黃馮被接管的消息後，經歷多個不眠的晚上，及於律師行門外苦候多時，才於12月28日獲建議委託另一間律師行，及以自己的方法完成物業交易。

▲ 陳先生坦言，擔心日後再透過其他律師樓進行物業交易時，再遭遇同類事件。（陳靜儀攝）

苦主坦言有關接管行動為他們帶來翻天覆地的打擊，信件中指出有家庭為了為家人帶來更好的生活環境而置業，現時卻因無法籌措足夠資金完成物業交易而被逼破產，他們更面臨由賣家和銀行帶來的索償訴訟。此外，亦有退休人士因款項被凍結而被逼放棄退休大計。

信件中又提到有賣家為應付緊急資金需要而出售物業套現，例如為支付家人的醫療費用、移民大計、為瀕臨失敗的生意救亡等，但現在卻十分無助。信件中指所有苦主均因事件而感到焦慮和抑鬱，但他們現時卻連求醫的費用也負擔不起。

苦主於信中直言，他們將辛苦賺來的金錢和畢生積蓄交給律師會註冊下的律師行，正因他們對本港的法律系統有信心，但現時律師會的接管行動卻反而削弱他們對司法系統的信心。苦主反問，若然律師會有權規管業界行為，又有誰人監察律師會的行動是否恰當？

苦主於信中又質疑，律師會的權力過大，其行動未有受到任何制衡，而律師會聲稱要照顧公眾利益，卻未有照顧黃馮客戶的利益，亦沒有考慮黃馮提出的其他替代方案，苦主認為律師會有必要就此作出解釋。

若主又批評律師會的做法欠透明度，律師會甚至拒絕披露現時律師行被凍結的資金總額。而且律師會聲稱無法要求介入的中介列出發還資金的時間表，苦主認為當中或涉利益衝突。苦主於信中指，若律師會為公眾利益著想，應停止再重覆罐頭式回應，並向苦主向公眾提供直接而誠實的答案。

受事件影響的大批苦主今（27日）亦有到高等法院旁聽，其中1名苦主張小姐透露，受影響的苦主群組中已有多達百多人，當中涉及被凍結款項逾1.6億元，而她本人早前透過黃馮購入1個約300萬元的住宅物業，支付20萬元「大訂」後，便收到黃馮遭接管的消息，現時該20萬元被凍結，幸得親友借貸完成交易，但仍擔心不知何時才可取回款項。

另外，早前透過黃馮購入1個約600萬元住宅單位的陳先生，則僥倖地趕及在黃馮被接管前幾天向業主支付「大訂」，因此現時僅約20萬元印花稅被凍結，他笑言本來該20萬元是用作裝修之用，即使成功完成交易，亦擔心日後再透過其他律師樓進行物業交易時，再遭遇同類事件。

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記者：楊詠渝