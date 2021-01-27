【新冠肺炎】已有14名確診者接受中醫診療服務　伊利沙伯醫院將重開其中一間內科病房

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生。(陳國峰攝)

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（27日）本港新增60宗確診個案，當中有3宗輸入個案及57宗本地個案，其中21宗為源頭不明，其餘36宗與早前個案有關，累計共10,283宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生見記者，交代最新疫情。

劉家獻表示，昨日開展的中醫診療服務順利，直至今日中午12時接受服務的共有14人。另外，他提到伊利沙伯醫院感染控制組與中心商討後，決定今日稍後時間重開其中一間已關閉的內科病房，恢復接受入院新症，昨日前往醫院急症室求診人次較平日減少，整體壓力得以減少。院方今早已開始恢復正常運作，由中午起接受由消防車送往醫院的病者；院方的員工檢測進度順利理想。

劉家獻表示，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得宗呈報個案65宗，而今日再多61名確診病人出院。他續指，過去24小時，再多3名公立醫院病人離世。

【新冠肺炎】67歲男確診者及56歲女初步確診者離世 累計死亡個案174宗，詳情即看，【下一頁】

現時有856名確診病人在22間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中32人情況危殆、31人嚴重、793人穩定；現時正使用1,220張負壓病床及672間負壓病房，使用率分別為70%及77%。

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記者：洪芷晴