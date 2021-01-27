【確診大廈】新增屯門蝴蝶邨蝶意樓、土瓜灣馬坑道祥雲大廈等多六幢大廈須強檢　另新增指定區域4幢大廈須強檢

▲ 東發大廈C座有人送院（傑偉攝）

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（27日）本港新增60宗確診個案，年齡介乎14日至88歲，當中有3宗輸入個案及57宗本地個案，其中21宗為源頭不明，其餘36宗與早前個案有關。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生見記者，交代最新疫情。

張竹君表示，被納入強制檢測大廈包括屯門蝴蝶邨蝶意樓、土瓜灣馬坑道祥雲大廈、何文田邨綺文樓、梨木樹邨桃樹樓、嘉湖山莊麗湖居9座及東熹苑華熹閣；在指定區域內而又需要強制檢測的大廈包括：東安街順安大廈、碧街上海大廈、上海街434號及文英街文景樓。另外，柴灣峰華邨曉峰樓將會再做多一次強制檢測。

屯門蝴蝶邨蝶意樓涉及兩個單位，患者為同層鄰居，但不認識對方；

土瓜灣馬坑道祥雲大廈有兩個單位，涉不同樓層及座向，一個單位涉1人，另一單位涉2人；

何文田邨綺文樓涉兩單位，同座向但相隔多層，一個單位涉4名患者，另一單位涉1人；

梨木樹邨桃樹樓涉兩單位，不同座向及方向，一個單位涉1人，另一單位涉3人；

嘉湖山莊麗湖居9座涉2單位，同座向但分隔多層，1單位涉4人，另一單位涉1人；

東熹苑華熹閣涉及2單位，同座向但分隔多層，1單位涉2人，另一單位涉1人；

東安街順安大廈之前已涉2單位，各有源頭，同方向；而新確診的兩個單位中，有一個為早前確診單位同層，另一單位則不同；

碧街上海大廈涉1單位1人士；

上海街434號涉1單位；

文英街文景樓1單位涉2人；

另外，張竹君提到紅磡永明粥店有多名員工確診，手上有6個個案加一個初步確步，有4名為家庭成員，十多名員工已送往檢疫中心。她呼籲，曾光顧該店的市民進行檢測。她指，確診人士為家庭成員及在粥店工作，因此難以斷定來源，加上店舖較少，故可能較多接觸。

「受限區域」居民強制檢測後解封情況：

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記者：曾卓鋒