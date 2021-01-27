中大民調：林鄭月娥評分微升0.2分至25.8分　特區滿意度跌1.4個百分點

中大香港亞太研究所公布本月調查結果，特首林鄭月娥的平均評分為25.8分，較上月輕微上升0.2分，但受訪者對特區政府表現滿意度方面，則只有14.4%，較上月下跌1.4個百分點。

有44.4%的受訪者，給予林鄭月娥0分，只有3.5%給予100分。從受訪者背景作分析，60歲或以上、小學或以下、傾向建制的受訪者，所給予的評分較高。

另外，有 14.4%滿意港府表現，不滿意則有61.7%，兩者均比上月下跌，分別下跌1.4個百分點及0.8個百分點。對港府信任度方面，有18.2%的受訪者信任港府，較上月減少0.7個百分點，不信任則有54.1%，同樣微跌0.5個百分點。

至於3名司長的評分，財政司司長陳茂波錄得31.2，較上月上升1分，但政務司司長張建宗及律政司司長鄭若驊的評分，則較上月下跌0.7分及0.2分，二人分別錄得26.2分及19.7分。

調查於本月15至22日，以電話調查方式，訪問720名18歲或以上的市民。

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記者：陳宛彤