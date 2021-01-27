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建制派讚好國藥疫苗　立法會議員稱願意率先接種

政治 16:57 2021/01/27

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張華峰上周六到深圳接種國藥疫苗。（張華峰Facebook圖片）

繼人大早前聯署去信中央，請求中央送國產疫苗予香港，特首林鄭月娥昨亦稱，已提請中央，批准國藥疫苗供港。雖然國藥疫苗第三期數據尚未有在醫學雜誌刊登，不過，不少港區全國人大代表和政協委員已相繼獲安排接種國藥疫苗，並一致讚好，稱接種後沒有任何不適。

至於其他尚未接種的建制派立法會議員，亦有多人表示，如獲安排優先接種國藥疫苗，願意接種。

據了解，已接種國藥疫苗的人大政協至今未有人出現不適。全國政協人口資源環境委員會副主任施榮懷稱，接種當日收到一張注意事項，只是提醒避免進食刺激性食物、海鮮及喝酒等，而他接受注射當晚已如常每日的5公里跑步，並且如常作息，身體至今沒有異樣。

身兼全國政協委員的經民聯立法會議員張華峰，上周六到深圳接種完國藥疫苗後，亦稱「只有一點痹痛，沒有任何不適。」又稱對國產疫苗充滿信心，希望全港市民都可以早日接種疫苗。同日接種疫苗的還有同樣身兼全國政協委員的民建聯立法會議員梁志祥。

外界關注國藥未有第三期數據如何在香港應用，全國人大常委譚耀宗稱，要留待港府處理，但就話，內地已普遍接種，直言「唔安全都唔會畀人民打啦。」而有份接種的民建聯主席李慧琼也稱，身邊很多人都希望打國藥疫苗，希望中央繼續撐香港，如果證實打疫苗後有抗體，希望可不用檢疫通關返回內地。

李慧琼在社交網站發起「我想接種國藥疫苗」集Like行動。

李慧琼昨日下午更在社交網站發起「我想接種國藥疫苗集Like行動」，呼籲認同的市民，點讚貼文，並分享給更多Facebook朋友，不過，一日過去，相關貼文只獲得11個「Like」，3次分享。如此看來，雖然建制派一致讚好，但港人似乎還是傾向相信科學數據。

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撰文 : 傅流螢

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