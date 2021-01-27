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Google員工自發成立國際工會　為全球10個國家員工爭取權益

職場 17:10 2021/01/27

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最近，Google員工自發成立内部工會，並聯同全球不同地區員工成立「Alpha Global」國際工會，向公司爭取工作權益。  

本年年初，Google員工宣布自發組織內部工會的消息，成為科技界的近期熱話。最近有報道指出，該工會合併來自美國、英國、德國及丹麥等10個國家共13個工會，聯同全球不同地區員工成立「Alpha Global」國際工會，向公司爭取工作權益。  

據外媒報道指，本年1月4日，約有200多名Google及Alphabet員工，自發成立內部工會，並允許旗下所有全職、外判、合約等不同員工參與。最新消息指出，目前該工會參與人數達至700人，並成功與全球13個工會合併，包括來自美國、瑞士、愛爾蘭、英國、義大利、德國、丹麥、芬蘭、瑞典及比利時共10個國家。

事實上，大部分位於矽谷的科企，並不允許員工自行成立工會，導致不少企業內部的管理方式形同獨裁，甚至有員工面臨不平等待遇。近年來，Google員工曾因不滿公司政策，數次在全球發起罷工行動。該工會表示，成立目的不僅是要關注職場議題，同時也會關注員工是否獲得應有薪酬。目前Google臨時及合約員工的人數，佔據總員工人數一半，而這些員工大部分為有色人種，以Google現行僱用制度，會導致這些員工受到不公平待遇。

報道也認為，是次Google員工自發組織工會一事，日後將推動更多矽谷科企員工，為自身工作權益發聲，爭取在職場上獲得更多公平待遇。

責任編輯：李寶如

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