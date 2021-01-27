【外賣加料】外賣34杯飲品目睹外賣員吐口水加料 少女：外賣員總有幾個老鼠屎

▲ 台灣一名女網民驚見外賣員樓下對飲品吐口水。

叫外賣被加料，相信是最大惡夢。台灣一名女網民近日分享一次叫外賣的不愉快經歷，引起網上熱烈議論。事主指自己了一批飲品，親眼見到外賣員在袋上「呸了兩口口水」才送上門。事主當下沒有揭破他的行為，事後向外賣平台投訴，獲退款處理。

據Facebook群組「爆廢公社二館」，台灣桃園一名女網民25日圖文並茂發帖表示，指自己經外賣平台點了一大堆飲品，從賬單可見最少有34枝：

我也承認是我自己懶惰出門就叫了外送，可是呢，我也不是那種堅持一定要他們送上五樓的人，如果一句不方便，我也是下樓取餐。

但她指外賣員並未致電給她，叫她下樓取飲品，卻在飲品包裝袋上吐口水。事主指，當時看App顯示外賣員快到時，就打開5樓家中窗戶往外看：

就看見他提起我的袋子，然後呸了兩口口水，然後走上來....

事主當時雖然很生氣，但沒有即場令外賣員難堪，又指「外賣員很辛苦但總會有幾個老鼠屎」。她指自己超級生氣，但又不知怎麼辦，事後已向外賣平台客戶服務員進行投訴，而對方已通知會退款，並會與該名外賣員解約。

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事件引起網民熱烈議論，有網民批評外賣員行徑噁心：「這可報警嗎？現在疫情這樣 他還這麼沒衛生！ 這位大哥有沒有良心啊？」

但也有人認為事主叫那麼重的飲品，應先給外賣員小費：「在不給小費的前提下，叫別人送到5樓，也不到樓下幫忙拿，我覺得你可能也需要檢討一下自己。」相關留言被另一網民反駁：「幾公斤是重點嗎？再怎樣也不能在你的客戶餐點裡吐口水，給小費應該？不要替這種沒水準又欠扁的行為護航，社會不會因為你這種不分是非的護航變得比較好。」

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責任編輯：羅嘉欣