【無情渣夫】丈夫賭博欠巨債帶妻隆胸迫賣淫還錢　10年後人妻重見天日求醫縮胸

▲ 台灣一名渣夫因賭博成癮欠下巨債，他帶著妻子隆胸成H Cup，更迫對方賣淫還錢。

男怕入錯行，女怕嫁錯郎！台灣一名外科醫生於節目中分享一個病例，指一名30多歲的女子拄著四腳拐杖、彎著腰走進診所，她開口第一句話就是請求醫生做縮胸手術。詢問之下才發現，女子原本擁有一段美好婚姻，但因丈夫沉迷賭博，酗酒又家暴，欠下巨額賭債，無路可退便迫妻子隆胸並賣給人蛇集團賣淫還債，足足10年才能重見天日。

外科醫生蕭慕琦在《媽媽好神之俗女家務事》透露，一名30多歲且非常消瘦的女子拄著四腳拐杖走進診所，看似不到40公斤，但她身材非常豐滿，人面黃肌瘦，彎著腰一拐一拐地走進問診室，她劈頭就說要做縮乳手術，希望醫生將隆胸時放進的假體拿出。

丈夫沉迷賭博酗酒家暴

女子對醫生娓娓道來，她表示自己來自越南，多年前來台灣工作，姣好的外貌吸引丈夫對她一見鍾情，並回到越南舉辦盛大婚禮將她娶進門。婚後第一年，夫婦兩人關係甚好，更誕下愛情結晶。但在第二年開始，丈夫開始沉迷賭博，更失去工作，時常酗酒家暴，女子為了孩子只能忍受。後來，有一天，丈夫突然對她懺悔，並下定決定戒毒戒酒，重新尋找工作，女子觀察幾個月認為丈夫情況有改善。

迫妻子隆胸成H Cup

然而，丈夫突然對她說，

老婆，我覺得妳身材很不錯，但好像少了點什麼，我帶妳去做點美容手術。

於是，丈夫便帶妻子到醫美診所諮詢，希望隆胸到H罩杯，但丈夫在旁邊還要求醫生「再要多一點」。

賣妻子於人蛇集團

在女子手術完成後，丈夫一直在旁細心照顧，在出院當天更訂下高級餐廳吃燭光晚餐，但她萬萬沒想到丈夫中途借尿遁去廁所，就一去沒回頭。之後，一群黑衣出現，直接對她說「你老公把你賣給我們了」，強行將她帶走。後來，女子才知道因為丈夫欠下巨債無力償還，只好逼她賣淫還錢，

丈夫為了賣得高價，才帶妻子去隆胸。

逃離人蛇集團 多次逃跑

女子不願意賣淫，便常常逃跑，每次捉到都會被毒打一頓，最後人蛇集團只好用毒品控制她，導致她營養不良暴瘦，鈣質吸收不良出現嚴重骨質疏鬆。期間她不斷嘗試逃跑，但因骨質疏鬆摔斷腿，人蛇集團任由她自行康復，休養3個月後女子又繼續接客生活。

毒癮致嚴重骨質疏鬆

後來，因為警方破獲人蛇集團，女子才能獲救。蕭慕琦心痛地表示，因有毒癮問題，獲救後先去戒毒，加上曾摔斷腿不良於行，只能拄著四腳拐杖走路，胸部負擔重導致背部的骨質疏鬆問題嚴重，腰椎變形。醫生最後將女子胸部的假體取出，減輕其負擔，但仍需轉到骨科跟進其他治療。

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責任編輯：王明芳