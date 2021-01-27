【逆境自強】做空姐25年疫下被裁轉行沖咖啡　收入大減從頭學起變分店總經理

▲ 做了空姐25年的Mon早前被裁，轉行沖咖啡。

疫情下旅遊業受重創，航空業同屬「重災區」。國泰航空去年10月宣布裁員，旗下港龍航空同時停運，近6000名員工頓時失業。港台節目《鏗鏘集》早前訪問其中一位被裁的高級艙務長Mon，她帶着不捨離開公司，轉行「沖咖啡」，憑努力在一個半月內升任分店總經理。

阿Mon於畢業幾年後投考空姐，一做便是25年，曾任國泰港龍航空高級艙務長。原以為份工可以「做一世」，卻遇上疫情，先是被迫放2個月無薪假，後隨港龍結業而失業。她坦言當時用了3日面對現實，最後看開，

既然知道做甚麼都無法挽回結果，便放下，向前走。

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離開擔任25年的崗位，阿Mon與二十多名空姐、空少一同轉行「沖咖啡」。阿Mon起初擔任見習主管，毫無餐飲業經驗的她一切都要由頭學起。她指和一眾舊同事合作，彼此存在默契，亦會沿用以往服務客人的習慣，

我們把餐飲放到客人面前，一定會將杯耳向右，方便他們拿起來喝。

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憑着努力和服務客人的經驗，阿Mon做了一個半月，便調至另一分店，升任總經理。她指現時收入比以往少三分之一，不過她認為能夠在疫市中找到工作，已算幸運。她指過去既然沒法改變，只有放下，踏出一步，才會有新轉機。

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責任編輯：王明芳