文憑試考生人數下降及疫情夾擊　考評局年度盈餘減23%

▲ 考評局去年度盈餘為1,744萬元，按年減少23%，其中來自文憑試及全港性系統評估等多項考試收入均減少。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）考生人數持續下降，加上疫情致多項本地及國際考試取消，考試及評核局去年度盈餘為1,744萬元，按年減少23%，其中來自文憑試的收入減少2%，全港性系統評估（TSA）因疫情取消考試的有關收入更大減近3成。

教育局向立法會提交考評局最新財務報表顯示，截至去年8月底，全年盈餘錄得1,744萬元，比上年度2,267萬元減少約523萬元，跌幅為23%。

考評局去年度整體收入為4.5億元，較上年度近4.7億元減少1,912萬元，跌幅為4%。收入按年跌幅最大的是因疫情影響取消考試、改為只向學校提供考材的TSA，去年收入為5,672萬元，按年減2,339萬元，跌幅為29%。此外，文憑試考生人數持續下降，相關收入減少至約1.8億元，跌幅為2%。

考評局工作報告指出，上年度參加各項國際及專業考試的總考生人次，大減44%至約16萬人次，主要因社會事件及疫情取消考試所致，但主要受惠於透過考評局網上系統報考美國Advanced Placement考試的內地考生，國際及專業考試部去年度收入仍錄得7%增長，增至1.2億元。

報告亦提及，因應去年文憑試歷史科試題風波，考評局正探討使用合適的開發軟件以改善試題制定的流程，除檢視和加強試卷編制指引，加強課程與評估的配合外，並將會為考務人員提供培訓，從而提高文憑試的質素和信度，另局方在去年度共處理約410宗傳媒查詢，較上年度查詢總數增加2倍，當中逾9成查詢涉及去年文憑試運作及試題風波。

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記者：馮琪雅