【北角東發大廈封區】A、B、C、D座受限區域直至明早7時解封　特首林鄭月娥深夜到場視察【不斷更新】

北角東發大廈被圍封。政府宣布，東發大廈A、B、C和D座列為「受限區域」，今晚（28日）7時起圍封。受檢人士須留於場所，按政府安排在明天凌晨2時前接受強制檢測。當檢測結果已獲大致確定，相關人士才可離開，政府目標明早（29日）7時完成強制檢測行動。

【23:40】

特首林鄭月娥抵達現場視察檢測工作。她在錦屏街東發大廈外逗留約15分鐘後離開，民政事務局局長徐英偉及食物及衞生局局長陳肇始在場陪同。

▲ 特首林鄭月娥深夜抵達現場視察檢測工作。 黃慧日攝

【21:55】

職員已完成架設帳蓬，數十名市民正在排隊登記進行檢測。

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【20:05】

警員陸續在東發大廈外架起伸縮式閘門、帳蓬，並搬入物資，包括蒸餾水、杯麵、豆奶等食物。錦屏街上部分商店已經落閘，有車房職員在店內等候，亦有市民在自助洗衣店內坐下等候，街上有診所在警員架設封鎖線時落閘。

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【19:16】

政府宣布北角錦屏街東發大廈A、B、C和D座列為「受限區域」，晚上7時起區內人士須留在處所並按政府安排接受強制檢測，目標在明（29日）早7時解封。

政府發言人稱，北角錦屏街東發大廈C座近期出現8宗確診和5宗初步確診個案，涉及不同單位和樓層，衞生署衞生防護中心昨日（27日）已協調相關政府部門，下午到東發大廈C座相關樓層及單位視察，調查及審視個案的感染是否存在環境因素。

諮詢專家意見後，中心決定採取審慎的感染控制措施。衞生署昨日已向東發大廈C座所有樓層，即1至15樓的6室及7室單位沒有病徵的住戶，發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。情況令不少附近居民擔心。

經風險評估後，政府稱有需要就「受限區域」作出限制與檢測宣告，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測，截斷區內的傳播鏈，並藉此消除區內居民疑慮。

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【19:06】

北角錦屏街東發大廈爆疫，至少8人確診，另有5宗初步陽性個案。港大微生物學系講座教授袁國勇早前曾調查，指大廈懷疑住戶共用天井，出現垂直傳播情況，而天井衞生情況不理想。TOPick記者現場所見，大批警方已在場戒備，同時拉起封鎖線，料當局第3度啟動封區強檢。

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責任編輯：TOPick港聞組