【垂直傳播】北角東發大廈爆疫　袁國勇呼籲居民開抽氣扇時不要關門

▲ 香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日下午則會到東發大廈C座視察情況。(黃傑偉攝)

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，當中東區亦錄多宗個案。北角錦屏街東發大廈C座截至今日（27日）共錄得13宗個案，日前被納入強制檢測。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日下午（27日）則會到東發大廈C座視察情況。衞生防護中心首席醫生歐家榮及環保署人員到場。

【垂直傳播】北角東發大廈C座6及7號單位須撤離 袁國勇拆解天井設計增感染風險，詳情即看：【下一頁】

袁國勇指，現時階段主要拎取環境樣本，包括廁所去水位、抽氣扇等，又呼籲B座及D座居民應該去做檢測，尤其共用天井位居民，若找到該兩座居民有病例，亦會強制他們檢測，提醒居民不要開天井位窗，籲開抽氣扇不要將門關上，「雖然這些方法不能保證安全，但起碼會較好」；又指暫時未找到任何源頭，會繼續調查是否有任何可能性。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，東發大廈有13宗個案。翻查資料，東發大廈C座截至昨日錄得4宗確診個案，當中有3宗為源頭不明個案，包括一名94歲老翁（#9665）、86歲婦（#10147）及50歲女子（#10209），而94歲老翁為最先發病，於1月14日已出現病徵。另外，東發大廈C座亦有一名與其他個案有關連的確診病人，為67歲男子（#9738）。

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記者：洪芷晴